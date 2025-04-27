Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Pengakuan Lisa Mariana, Minta Bayaran Rp150 Juta hingga Jalin Hubungan dengan Sejumlah Pejabat

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |09:24 WIB
6 Pengakuan Lisa Mariana, Minta Bayaran Rp150 Juta hingga Jalin Hubungan dengan Sejumlah Pejabat
Lisa Mariana. (Foto: Youtube Richard Lee)
A
A
A

JAKARTA - Lisa Mariana kembali menjadi sorotan publik setelah tampil dalam podcast dr. Richard Lee, membahas secara terbuka hubungan pribadinya dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK). 

Dalam wawancara tersebut, Lisa mengungkapkan bahwa hubungan mereka berkembang dari awalnya tanpa perasaan menjadi seperti pacaran, meskipun ia menegaskan bahwa hubungan tersebut tidak didasari oleh cinta.

Berikut adalah beberapa pengakuan kontroversial yang disampaikan Lisa Mariana dalam podcast bersama dr. Richard Lee, dilansir dari akun YouTube dr Richard Lee, MARS, Minggu (27/4/2025).

1. Hubungan Eksklusif dengan Ridwan Kamil

Lisa mengaku bahwa selama menjalin hubungan dengan Ridwan Kamil (RK), ia tidak berhubungan dengan pria lain. 

Ia menyatakan bahwa RK bersikap posesif dan hanya mengizinkannya berkomunikasi dengan orang-orang tertentu yang telah disetujui oleh RK. 

2. Hubungan Tanpa Cinta

Lisa mengungkapkan bahwa hubungan intim dengan RK pada awalnya tidak dilandasi oleh perasaan cinta, namun seiring waktu berubah menjadi seperti pacaran. 

Lisa Mariana Buka-Bukaan, Begini Awal Mula Kenal dan Dekat dengan RK

Ia juga menolak anggapan bahwa hubungan tersebut bersifat transaksional atau semata-mata untuk keuntungan materi. 

3. Hubungan dengan Pejabat Lain

Selain RK, Lisa mengakui pernah menjalin hubungan dengan beberapa pejabat lainnya. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa hubungan tersebut lebih bersifat asmara daripada transaksional, dan ia tidak ingin mengungkapkan identitas mereka.​

4. Pengakuan Aktivitas Intim

Dalam podcast tersebut, Lisa menyebutkan bahwa selama tiga hari dua malam di Palembang, ia dan RK melakukan hubungan intim setiap hari.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/482/3180288//viral-DSKY_large.jpg
Viral! Inhaler Thailand Mengandung Mikroba, Ini Risikonya untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180243//na_daehoon-ok8q_large.jpg
Kisah Na Daehoon, Sudah Mualaf dan Memeluk Agama Islam Sebelum Nikahi Julia Prastini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180194//gkr_bendara-PXxn_large.jpg
Profil Gusti Kanjeng Ratu Bendara, Putri Sri Sultan HB X yang Menikah dengan Nonbangsawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180189//viral-ZHWs_large.jpg
Viral! Pedagang Bawang di Nganjuk Kena Tipu Rp1,5 M Demi Anak Jadi PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/194/3180176//az-REIO_large.jpg
Azizah Salsha Tampil di JFW 2026, Netizen Ancam Boikot Brand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180113//viral-1gPh_large.jpg
Viral, Wanita Cantik 24 Tahun Punya 24 Profesi Sekaligus, dari HRD hingga Content Creator
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement