6 Pengakuan Lisa Mariana, Minta Bayaran Rp150 Juta hingga Jalin Hubungan dengan Sejumlah Pejabat

JAKARTA - Lisa Mariana kembali menjadi sorotan publik setelah tampil dalam podcast dr. Richard Lee, membahas secara terbuka hubungan pribadinya dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK).

Dalam wawancara tersebut, Lisa mengungkapkan bahwa hubungan mereka berkembang dari awalnya tanpa perasaan menjadi seperti pacaran, meskipun ia menegaskan bahwa hubungan tersebut tidak didasari oleh cinta.

Berikut adalah beberapa pengakuan kontroversial yang disampaikan Lisa Mariana dalam podcast bersama dr. Richard Lee, dilansir dari akun YouTube dr Richard Lee, MARS, Minggu (27/4/2025).

1. Hubungan Eksklusif dengan Ridwan Kamil

Lisa mengaku bahwa selama menjalin hubungan dengan Ridwan Kamil (RK), ia tidak berhubungan dengan pria lain.

Ia menyatakan bahwa RK bersikap posesif dan hanya mengizinkannya berkomunikasi dengan orang-orang tertentu yang telah disetujui oleh RK.

2. Hubungan Tanpa Cinta

Lisa mengungkapkan bahwa hubungan intim dengan RK pada awalnya tidak dilandasi oleh perasaan cinta, namun seiring waktu berubah menjadi seperti pacaran.

Ia juga menolak anggapan bahwa hubungan tersebut bersifat transaksional atau semata-mata untuk keuntungan materi.

3. Hubungan dengan Pejabat Lain

Selain RK, Lisa mengakui pernah menjalin hubungan dengan beberapa pejabat lainnya. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa hubungan tersebut lebih bersifat asmara daripada transaksional, dan ia tidak ingin mengungkapkan identitas mereka.​

4. Pengakuan Aktivitas Intim

Dalam podcast tersebut, Lisa menyebutkan bahwa selama tiga hari dua malam di Palembang, ia dan RK melakukan hubungan intim setiap hari.