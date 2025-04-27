5 Potret Mahalini Makin Langsing Usai Melahirkan, Bak Anak ABG!

JAKARTA - Setelah melahirkan, Mahalini kembali mencuri perhatian publik. Pelantun "Sisa Rasa" ini ramai dipuji netizen lantaran perubahan bentuk tubuhnya yang terlihat semakin ramping dan bugar.

Penampilan Mahalini yang makin segar dan menawan membuat banyak orang tak menyangka bahwa ia baru saja menjalani proses persalinan.

Dalam berbagai unggahan di media sosial, Mahalini tampil percaya diri dengan outfit simpel hingga glamor, memperlihatkan transformasi tubuh yang menginspirasi.

Banyak penggemar yang kagum dengan semangat Mahalini untuk kembali bugar sambil menjalani peran barunya sebagai seorang ibu.

Tak sedikit pula yang memuji Mahalini karena tetap tampil apa adanya, tanpa berusaha berlebihan menunjukkan perubahan tersebut, membuktikan bahwa kecantikan seorang ibu terpancar dari rasa bahagia dan percaya diri.

Berikut 5 potret Mahalini yang dipuji makin langsing setelah melahirkan, dilansir dari akun Instagramnya, @mahaliniraharja, Minggu (27/4/2025).

1. Potret OOTD Simpel nan Elegan

Dalam potret ini, Mahalini tampil dengan outfit kasual, kaos putih dan jeans, tapi banyak netizen yang langsung fokus ke tubuh rampingnya. Gaya sederhana ini justru memperlihatkan betapa fresh dan fit-nya dia setelah jadi ibu.

2. Foto Bareng Suami

Saat berdua sang suami, Rizky Febian Mahalini terlihat lebih slim, bahkan wajahnya tampak lebih tirus. Banyak komentar positif soal betapa cepatnya dia “balik badan” setelah melahirkan.

3. Pemotretan Profesional

Di salah satu photoshoot terbarunya, Mahalini mengenakan dress fit body berwarna pastel. Siluet tubuhnya terlihat ideal, membuat netizen ramai memuji kerja kerasnya menjaga penampilan.

4. Selfie di Mobil

Postingan selfie sederhana di dalam mobil pun tak luput dari perhatian. Dengan riasan tipis, wajahnya kelihatan lebih glowing dan tirus, makin mempertegas perubahan fisiknya.