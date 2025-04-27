7 Fakta Menarik Bunda Iffet, Ibu Bimbim Slank yang Meninggal Dunia di Usia 87 Tahun

Bunda Iffet, ibu dari Bimbim Slank, meninggal dunia pada Sabtu, 26 April 2025, pukul 22.42 WIB, di usia 87 tahun. Sebelum wafat, kondisi kesehatannya menurun dan ia dirawat di rumah sakit selama beberapa hari.

Namun, penyebab pasti dari penurunan kesehatannya belum diumumkan secara resmi, karena masih dalam tahap observasi medis.

Jenazah Bunda Iffet disemayamkan di rumah duka di Gang Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan, yang juga merupakan markas besar grup musik Slank.

Pemakaman dilaksanakan pada Minggu, 27 April 2025, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Blok AA1, Blad 042 .​ Selama hidupnya, Bunda Iffet dikenal sebagai sosok yang penuh kasih dan menjadi "ibu" bagi banyak artis muda.

Kepeduliannya terhadap dunia hiburan dan kehangatannya dalam membimbing para artis membuatnya sangat dihormati di industri ini .​

Kepergian Bunda Iffet meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan kerabat, tetapi juga bagi para Slankers dan dunia musik Indonesia secara umum.​

Bunda Iffet, ibu dari Bimbim Slank, merupakan sosok yang sangat dihormati dan memiliki banyak fakta menarik dalam kehidupan dan kariernya. Berikut adalah beberapa fakta tentangnya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Minggu (27/4/2025).

1. Ibu Bimbim Slank

Bunda Iffet dikenal sebagai ibu dari Bimbim, drummer legendaris grup musik Slank. Ia sangat dekat dengan anak-anaknya dan turut membimbing Bimbim serta anggota Slank lainnya dalam perjalanan musik mereka.

2. Manajer dan Pendamping Artistik

Selain menjadi ibu, Bunda Iffet juga berperan sebagai manajer yang membantu dalam perjalanan karier Slank.

Ia sering dianggap sebagai "ibu" bagi banyak artis muda yang mengelilingi dunia musik Indonesia, memberikan dukungan dan bimbingan yang sangat berharga.

3. Markas Besar Slank di Rumahnya

Rumah Bunda Iffet di Gang Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan, menjadi markas besar bagi Slank.

Rumah ini juga dikenal sebagai tempat para anggota band Slank berkumpul dan berlatih, menjadikannya tempat yang penuh kenangan.

4. Sosok yang Peduli pada Generasi Muda

Bunda Iffet dikenal sangat peduli terhadap perkembangan generasi muda, khususnya di dunia musik.

Ia tidak hanya menjadi ibu bagi Bimbim, tetapi juga bagi banyak anggota grup musik lainnya, memberi mereka nasihat dan dukungan moral.