HOME WOMEN LIFE

Haru! Bunda Iffet Siapkan Seragam untuk Slank Sebelum Meninggal Dunia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |15:59 WIB
Bunda Iffet Siapkan Seragam untuk Slank Sebelum Meninggal Dunia.
Bunda Iffet Siapkan Seragam untuk Slank Sebelum Meninggal Dunia. (Foto: Annastasia)
A
A
A

JAKARTA - Wafatnya Iffet Veceha alias Bunda Iffet menyisakan duka mendalam untuk keluarga grup musik Slank. Bunda Iffet dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta pada Minggu (27/4/2025).

Sebelum meninggal dunia, Kaka dan Bimbim mengungkap Bunda memiliki kejutan untuk mereka. Bunda Iffet rupanya mencetak 100 kaus berwarna putih bertuliskan Ivas dan juga inisial serta nama panggilan sayang dirinya dari sang suami. Kaka mengatakan baju tersebut dibuat Bunda Iffet delapan tahun lalu dan memang dibuat khusus untuk keluarga Slank.

“Jadi Bunda itu 2017 sebelum pandemi diam-diam kompakannya gak tahu sama siapa, dia cetak baju yang kita pakai ini. Ada inisial namanya, ada panggilan dari suaminya,” ungkap Kaka di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan, Minggu (27/4/2025).

Kaka mengatakan Bunda Iffet menyiapkan seluruh baju tersebut untuk setiap keluarga Slank. Kaka mengungkap baju yang bunda siapkan untuk dirinya dan Slank merupakan tanda cinta kasih sang ibunda untuk keluarga Slank.

Bunda Iffet Siapkan Seragam untuk Slank Sebelum Meninggal Dunia

Baju longsleeve berwarna putih itu pun kompak dikenakan keluarga dan personel Slank di pemakaman Bunda Iffet. “Dia segitu in charge-nya ke kehidupan kita semua,” ungkap Kaka.

Bimbim mengungkap dirinya juga tak tahu perihal baju putih yang dibuat Bunda Iffet untuk keluarga Slank. Bimbim pun turut mengenakan baju bertuliskan Ivas tersebut sebagai tanda penghormatan terakhir untuk sang ibunda.

 

