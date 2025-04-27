Hugo Kasela dan Axel Farden Seru-seruan di Fun Futsal Okezone 2025, Kegiatan Positif Salurkan Bakat

JAKARTA - Fun Futsal Okezone 2025 diramaikan dengan sejumlah artis muda Indonesia. Berlokasi di Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan, Minggu (27/4/2025), ajang tersebut jadi cara positif untuk menyalurkan hobi dan pencarian bakat.

Seperti diketahui, Fun Futsal Okezone 2025 diikuti oleh 16 tim dari kategori pelajar dan korporasi. Masing-masing kategori bertarung dengan memperebutkan total hadiah Rp19 juta.

Dikatakan Exco FFI (Federasi Futsal Indonesia) Andri Paranoan, ajang ini bisa memunculkan bakat dan talenta baru di dunia futsal Indonesia. Sehingga, bibit-bibit tersebut bisa terekspos dan membuat masa depan futsal Indonesia lebih cerah.

"Tentunya seru banget, dan yang gak disangka itu capekin juga, berasa gitu. Jadi kayak main bener sama temen aku sendiri di SMA atau di mana gitu," kata Hugo Kasela, di Jakarta, Minggu (27/4/2025).

"Udah lama kan gak olahraga juga, jadi pas olahraga lagi di sini, berasa capeknya gitu," lanjutnya.

Untuk melakoni pertandingan tersebut, Hugo mengatakan tidak memiliki persiapan. Sebab, ia hanya merasa laga tersebut untuk seru-seruan sebelum pertandingan sebenarnya berlangsung, yakni dari kategori pelajar dan korporasi.

"Kebetulan nggak ada (persiapan) sih, karena kan kita juga sesuai judulnya disini kan, Futsal Fun Match with All Star, jadi kita fun match aja," ujar Hugo.

Melihat Fun Futsal Okezone 2025, Hugo Kasela merasa kegiatan ini sangat penting bagi perkembangan futsal di Indonesia. Meski fokus di industri musik, Hugo mengaku mengikuti perkembangan sepak bola di Tanah Air, termasuk futsal.

"Kebetulan memang aku juga suka ikutin bola ya, bola Indonesia. Aku ikutin futsal juga beberapa kali, aku sering nonton. Dan emang aku juga suka nonton timnas, tapi timnas bola memang. Tapi aku juga tau kalo futsal Indonesia tuh memang jago sehebat itu juga. Tadi dengar sendiri kan ranking 20-an gitu," ucapnya.

"Ya pokoknya udah hampir masuk 10 besar lah, itu udah pencapaian yang luar biasa buat atlet-atlet Indonesia," kata Hugo.