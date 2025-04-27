Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Kaka dan Bimbim Slank Makamkan Bunda Iffet di TPU Karet Bivak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |14:21 WIB
Momen Kaka dan Bimbim Slank Makamkan Bunda Iffet di TPU Karet Bivak
Momen Kaka dan Bimbim Slank Makamkan Bunda Iffet di TPU Karet Bivak. (Foto: Annastasia)
JAKARTA - Bunda Iffet dimakamkan hari ini, Minggu (27/4/2025) di TPU Karet Bivak, Jakarta. Ratusan pelayat termasuk para Slanker mengantarkan ibunda Bimbim dan Kaka Slank ini ke peristirahatan terakhirnya.

Menurut pantaun iNews Media Group, Bunda Iffet dimakamkan sekitar pukul 12.40 WIB. Kaka, Bimbim dan keluarga Slank lainnya terlihat mengantarkan sang ibunda.

Dengan wajah penuh ketegaran. Kaka dan Bimbim juga ikut memakamkan sang ibunda dan melemparkan tanah ke liang lahat.

Kaka juga mengenang sosok Bunda Iffet yang begitu berarti untuk hidupnya dan para personel Slank.

“Bunda selalu ada di hati kita semua. Kekeras kepalaan bunda yang kekeuh untuk memperjuangkan Slank bisa sembuh dan tempat berguna buat dunia,” ungkap Kaka di pemakaman. 

Sementara itu, nampak pula para musisi yang terlihat ikut mengantarkan Bunda Iffet ke tempat peristirahatan terakhirnya. Nampak Anang Hermansya juga ikut ke pemakaman.

(Qur'anul Hidayat)

      
