5 Potret Kolaborasi Lisa BLACKPINK dan Maroon 5, Hangat dan Penuh Canda Tawa

JAKARTA - Kolaborasi antara Lisa BLACKPINK dan Maroon 5 dalam single terbaru berjudul "Priceless" akhirnya telah resmi diumumkan pada Sabtu, 26 April 2025.

Pengumuman ini disampaikan melalui akun media sosial resmi Maroon 5, disertai dengan video pemotretan yang menampilkan Adam Levine dan Lisa berpose bersama dengan penuh keakraban. ​

Kolaborasi ini menandai langkah besar bagi Lisa dalam karier internasionalnya, serta menambah daftar kolaborasi Maroon 5 dengan artis ternama dunia.​

Berikut lima potret menarik dari kolaborasi mereka, dilansir Okezone dari Instagram @maroon5, Sabtu (26/4/2025).

1. Pose Elegan Berdua

Dalam salah satu foto, Lisa tampil memukau dengan mini dress bermotif kulit ular, berdiri di samping Adam Levine yang mengenakan setelan jas hitam. Keduanya menunjukkan chemistry yang kuat dalam pemotretan tersebut.

2. Momen Canda Tawa

Video teaser memperlihatkan Lisa dan Adam tertawa bersama di sela-sela pemotretan, menunjukkan keakraban dan kenyamanan mereka selama bekerja sama.

3. Pemotretan Profesional

Beberapa cuplikan menunjukkan keduanya berpose serius di depan kamera, mencerminkan profesionalisme dan dedikasi mereka dalam proyek ini.

4. Interaksi Hangat

Dalam video, terlihat momen di mana Adam dan Lisa saling bertukar pandang dan tersenyum, menambah kesan hangat dalam kolaborasi ini.