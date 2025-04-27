Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Kolaborasi Lisa BLACKPINK dan Maroon 5, Hangat dan Penuh Canda Tawa

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |09:26 WIB
5 Potret Kolaborasi Lisa BLACKPINK dan Maroon 5, Hangat dan Penuh Canda Tawa
5 Potret Kolaborasi Lisa BLACKPINK dan Maroon 5. (Foto: IG Maroon 5)
A
A
A

JAKARTA - Kolaborasi antara Lisa BLACKPINK dan Maroon 5 dalam single terbaru berjudul "Priceless" akhirnya telah resmi diumumkan pada Sabtu, 26 April 2025. 

Pengumuman ini disampaikan melalui akun media sosial resmi Maroon 5, disertai dengan video pemotretan yang menampilkan Adam Levine dan Lisa berpose bersama dengan penuh keakraban. ​

Kolaborasi ini menandai langkah besar bagi Lisa dalam karier internasionalnya, serta menambah daftar kolaborasi Maroon 5 dengan artis ternama dunia.​

Berikut lima potret menarik dari kolaborasi mereka, dilansir Okezone dari Instagram @maroon5, Sabtu (26/4/2025).

1. Pose Elegan Berdua

Dalam salah satu foto, Lisa tampil memukau dengan mini dress bermotif kulit ular, berdiri di samping Adam Levine yang mengenakan setelan jas hitam. Keduanya menunjukkan chemistry yang kuat dalam pemotretan tersebut.

Lisa dan Maroon 5

2. Momen Canda Tawa

Video teaser memperlihatkan Lisa dan Adam tertawa bersama di sela-sela pemotretan, menunjukkan keakraban dan kenyamanan mereka selama bekerja sama.

Lisa dan Maroon 5

3. Pemotretan Profesional

Beberapa cuplikan menunjukkan keduanya berpose serius di depan kamera, mencerminkan profesionalisme dan dedikasi mereka dalam proyek ini.

Lisa dan Maroon 5

4. Interaksi Hangat

Dalam video, terlihat momen di mana Adam dan Lisa saling bertukar pandang dan tersenyum, menambah kesan hangat dalam kolaborasi ini.

Lisa dan Maroon 5

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/194/3178212//nikita_willy-9MVj_large.jpg
Potret Nikita Willy Gaya ala India, Pakai Jam Tangan Viral Seharga Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177832//luna-yhTe_large.jpg
5 Artis yang Souvenir Pernikahannya Paling Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/206/3177054//lisa_blackpink-4zgu_large.jpg
Lisa BLACKPINK Gabung Spin-Off Extraction, Adu Akting dengan Ma Dong Seok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/624/3176661//krisdayanti-4vRq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Krisdayanti, Diva Indonesia yang Ikut Kejuaraan Wushu Internasional di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/629/3173664//beddu-9kfB_large.jpg
Proses Cerai, Bedu Lega Sudah Jujur kepada Buah Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/33/3173374//lisa_blackpink-GqVh_large.jpg
Seriusi Dunia Akting, LISA Gabung Agensi Matt Damon
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement