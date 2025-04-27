Sosok Bunda Iffet bagi Armand Maulana: Sudah Seperti Ibu Saya

JAKARTA - Meninggalnya Iffet Veceha alias Bunda Iffet menyisakan duka yang mendalam untuk para musisi Indonesia. Ibunda dari Kaka dan Bimbim Slank ini meninggal dunia pukul 22.40 WIB, Sabtu 26 April 2025.

Sejumlah musisi Indonesia pun merasa kehilangan sosok Bunda Iffet, salah satunya vokalis band Gigi, Armand Maulana. Lewat Instagram-nya, Arman mengenang lagi sosok Bunda Iffet yang selalu mendukung musisi Tanah Air, termasuk dirinya.

“Rabb..Bunda Ifet adalah orang terbaik yg saya pernah kenal..di hampir setiap @gigibandofficial onstage bareng @slankdotcom pasti bunda selalu nonton di pinggir stage dari awal Gigi maen sampe selesai setelah itu pasti meluk saya,” tulis Armand di akun Instagram-nya, @armandmaulana04, Minggu (27/4/2025).

Armand mengungkap sosok Bunda Iffet selalu memberikan dukungan untuk dirinya dan band Gigi. Bagi Armand, sosok Bunda Iffet sudah ia anggap sebagai ibundanya sendiri.

Armand pun begitu terpukul dan kehilangan sosok Bunda Iffet yang kebaikannya dirasakan banyak musisi Tanah Air.

“Bunda seperti pengganti almarhumah ibu saya yang menunggu anaknya sedang kerja di sebuah panggung. Makasih Bunda selalu support saya dan @gigibandofficial. In Shaa Allah jannah menunggu Bunda Aamiin Ya Rabbal Allamin,” ungkap Armand Maulana.

Iffet Veceha alias Bunda Iffet meninggal dunia pada Sabtu (26/4/2025) di usia 87 tahun. Ibunda dari Bimbim dan Kaka Slank ini tutup usia pada pukul 22.42 WIB.

“Telah wafat dengan tenang diiringi keluarga tercinta, Bunda Iffet Veceha binti Abdul Azis St Besar usai 87 tahun,” bunyi pesan keluarga pada awak media, Sabtu (26/4/2025).