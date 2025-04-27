Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Haru! Momen Masinis Rela Turun Kereta demi Menyapa Anak Disabilitas

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |07:52 WIB
Haru! Momen Masinis Rela Turun Kereta demi Menyapa Anak Disabilitas
Momen Masinis Rela Turun Kereta demi Menyapa Anak Disabilitas. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA - Seorang masinis kereta api baru-baru ini menjadi sorotan netizen. Pengemudi kereta tersebut rela turun untuk menyapa seorang anak disabilitas.

Momen itu viral usai diunggah akun X, @gojekmilitan. Terdengar suara seorang wanita yang merekam momen mengharukan tersebut. Nampak anak laki-laki berkebutuhan khusus ini begitu senang bisa dihampiri masinis tersebut.

“Pak masinis, gak apa-apa ini?” ucap ibu itu, dikutip Sabtu (26/4/2025).

Dalam video itu, masinis itu terlihat mengajak ngobrol anak disabilitas tersebut. Ia juga membiarkan anak tersebut menggunakan topi masinisnya dan terlihat begitu bahagia.

Senyuman juga terus terpancar di wajah masinis tersebut. Ia tak ragu menyapa anak yang memang ingin bertemu dengan masinis kereta itu.

“Matur nuwun pak masinis menyempatkan turun untuk menyapa anak istimewa saya “ tambahnya.

Momen masinis kereta api rela turun menyapa anak disabilitas ini pun viral dan mengundang simpati netizen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180113//viral-1gPh_large.jpg
Viral, Wanita Cantik 24 Tahun Punya 24 Profesi Sekaligus, dari HRD hingga Content Creator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/65/3180071//jule-93Wv_large.jpg
Riwayat Pendidikan Selebgram Julia Prastini yang Selingkuhi Suaminya, Ngaku Sangat Menyesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180049//viral-jRsd_large.jpg
Viral! Aksi Heroik Seorang Wanita Gagalkan Pencurian Ponsel di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3179979//komodo-b3VF_large.jpg
Viral! Emak-Smak Usir Komodo Tanpa Takut, Netizen: Ras Terkuat di Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/612/3179846//viral-uSOj_large.jpg
Viral! Pengantin Pria di Lombok Tiba-tiba Tinggalkan Istrinya di Pelaminan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/25/3179810//viral-dgJI_large.jpg
Viral Festival Lampion Jogja Berubah Jadi Hujan Api, Netizen: Mau Bakar Hutan?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement