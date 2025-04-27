Haru! Momen Masinis Rela Turun Kereta demi Menyapa Anak Disabilitas

Momen Masinis Rela Turun Kereta demi Menyapa Anak Disabilitas. (Foto: X)

JAKARTA - Seorang masinis kereta api baru-baru ini menjadi sorotan netizen. Pengemudi kereta tersebut rela turun untuk menyapa seorang anak disabilitas.

Momen itu viral usai diunggah akun X, @gojekmilitan. Terdengar suara seorang wanita yang merekam momen mengharukan tersebut. Nampak anak laki-laki berkebutuhan khusus ini begitu senang bisa dihampiri masinis tersebut.

“Pak masinis, gak apa-apa ini?” ucap ibu itu, dikutip Sabtu (26/4/2025).

Dalam video itu, masinis itu terlihat mengajak ngobrol anak disabilitas tersebut. Ia juga membiarkan anak tersebut menggunakan topi masinisnya dan terlihat begitu bahagia.

Senyuman juga terus terpancar di wajah masinis tersebut. Ia tak ragu menyapa anak yang memang ingin bertemu dengan masinis kereta itu.

“Matur nuwun pak masinis menyempatkan turun untuk menyapa anak istimewa saya “ tambahnya.

Momen masinis kereta api rela turun menyapa anak disabilitas ini pun viral dan mengundang simpati netizen.