HOME WOMEN FOOD

Viral Ayam Masak Bom, Kuliner Khas Banjarmasin dengan Teknik Masak Unik

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |08:26 WIB
Viral Ayam Masak Bom, Kuliner Khas Banjarmasin dengan Teknik Masak Unik
Viral Ayam Masak Bom. (Foto: Youtube Nyoba Masak Channel)
JAKARTA - Ayam Masak Bom adalah salah satu kuliner khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang baru-baru ini viral karena teknik memasaknya yang unik dan aromanya yang khas.​

Melansir dari berbagai sumber, nama "Bom" dalam hidangan ini merujuk pada teknik memasak yang melibatkan penggunaan arang panas. 

Setelah ayam dimasak dengan bumbu khas, arang yang telah dibakar hingga membara dimasukkan ke dalam panci berisi ayam. 

Proses ini menghasilkan letupan dan asap yang memberikan aroma khas dan rasa smoky pada hidangan tersebut.

Ayam Masak Bom biasanya memiliki rasa pedas manis yang berasal dari campuran bumbu seperti cabai merah, kecap manis, gula merah, dan terasi, yang membuatnya sangat menggugah selera. 

Teknik menggunakan arang ini tidak hanya menambah rasa, tetapi juga memberikan sensasi visual dan aroma yang menarik.

Keunikan Ayam Masak Bom

* Aroma Khas: Proses penggunaan arang memberikan aroma smoky yang khas pada hidangan ini.
* Rasa Pedas Manis: Kombinasi bumbu seperti cabai merah kering, kecap manis, dan gula merah menghasilkan rasa pedas manis yang menggugah selera.
* Teknik Tradisional: Penggunaan arang sebagai bahan tambahan dalam memasak merupakan teknik tradisional yang menambah keunikan hidangan ini.​

Cara Membuat Ayam Masak Bom

Bahan-Bahan Utama:
1 ekor ayam, potong sesuai selera
2 buah arang ukuran besar, dibersihkan
100 gram kacang tanah goreng, haluskan
15 butir bawang merah
8 siung bawang putih
8 buah cabai merah kering, rendam air panas
3 buah cengkih
3 cm kayu manis
3 sdm kecap manis
2 sdm gula merah, sisir halus
2 sdm air asam jawa
2 cm jahe
1/2 sdt terasi
Air secukupnya
Minyak goreng secukupnya
Garam, gula, dan penyedap rasa secukupnya​

 

1 2
      
