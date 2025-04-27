Fajar dan Aqilah Menang Tantangan Bikin Pizza di MCI Season 12, Dapat Trofi dari Chef Barbara Alexander

JAKARTA - ​Fajar dan Aqilah menjadi dua peserta yang berhasil memenangkan tantangan pizza dalam episode MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang pada Minggu, 27 April 2025.

Dalam episode tersebut, para kontestan Top 8 mendapatkan kejutan istimewa dengan kehadiran tamu spesial, Chef Barbara Alexander, yang memberikan demonstrasi pembuatan pizza kepada para kontestan, yang kemudian menjadi tantangan utama mereka. ​

Fajar dan Aqilah sukses menunjukkan kreativitas dan keterampilan memasak yang luar biasa dalam tantangan ini, yang membuatnya layak mendapatkan penghargaan dari juri dan tamu spesial.

Fajar berhasil memenangkan tantangan membuat pizza yang dipandu oleh Chef Barbara Alexander. Dalam tantangan ini, para kontestan diminta untuk menciptakan pizza dengan kreativitas dan teknik terbaik mereka.

Fajar menampilkan pizza yang memukau para juri, termasuk Chef Barbara, sehingga dinobatkan sebagai pemenang dan menerima piala dari Real California Milk. ​

Sementara itu, Aqilah juga menunjukkan performa yang kuat dalam tantangan tersebut. Aqilah tampil menonjol dan mendapat perhatian dari para juri atas kreativitas dan teknik memasaknya. ​

Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Fajar maupun Aqilah sebagai kontestan terkuat di musim ini.

Meski Fajar dan Aqilah menang dalam tantangan pizza ini dan berhak lolos ke babak selanjutnya, namun ternyata ada satu nama yang bisa meraih trofi kemenangan dari Chef Barbara Alexander langsung, yakni Fajar.

“Tentunya akan mendapatkan sesuatu yang spesial. Seperti kalian lihat. Kedua nama itu yang langsung ke atas adalah Fajar dan Aqilah,” ujar Chef Juna saat mengumumkan pemenang tantangan pizza.

“Akan tetapi dengan diskusi yang lebih dalam. Yang menang challenge ini dan mendapatkan trofi adalah Fajar,” lanjutnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, para kontestan Top 8 mendapatkan kejutan istimewa dengan kehadiran tamu spesial, Chef Barbara Alexander, pada episode MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang pada Minggu, 27 April 2025.

Chef Barbara dikenal sebagai Chief Consultant untuk California Milk Advisory Board dan memiliki pengalaman luas di dunia kuliner internasional. ​