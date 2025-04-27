Top 8 MasterChef Indonesia Season 12 Ditantang Bikin Pizza oleh Chef Barbara Alexander

JAKARTA - Para kontestan Top 8 mendapatkan kejutan istimewa dengan kehadiran tamu spesial, Chef Barbara Alexander, pada episode MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang pada Minggu, 27 April 2025.

Chef Barbara dikenal sebagai Chief Consultant untuk California Milk Advisory Board dan memiliki pengalaman luas di dunia kuliner internasional. ​

Dalam episode tersebut, Chef Barbara memberikan demonstrasi pembuatan pizza kepada para kontestan, yang kemudian menjadi tantangan utama mereka.

Dalam demonstrasinya, Chef Barbara memperlihatkan teknik pembuatan pizza yang menggugah selera, memberikan tantangan besar bagi para kontestan untuk menciptakan pizza yang tak kalah lezat dan kreatif.

Salah satu momen menarik adalah ketika Chef Barbara memuji penggunaan keju brie dalam pizza buatan salah satu kontestan, menyebutnya sebagai "mewah" dan "enak"

Kehadirannya tidak hanya menambah semangat kompetisi, tetapi juga memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi para peserta.

Episode ini menampilkan persaingan yang semakin ketat di antara para kontestan, yang harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka dalam menciptakan pizza terbaik untuk mengesankan para juri dan tamu spesial.

Kehadiran Chef Barbara Alexander memberikan warna baru dan tantangan menarik dalam perjalanan para peserta menuju gelar The Next MasterChef Indonesia.​

Momen menarik lainnya dalam episode ini adalah ketika Chef Barbara mengaku pernah mencicipi berbagai hidangan khas Indonesia.

Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap kekayaan rasa dan keunikan masakan Indonesia, seperti nasi uduk, mie goreng, dan sambal.

“Masakan Indonesia apa saja yang pernah kamu coba?” tanya Chef Renatta, usai menghadirkan Chef Barbara ke hadapan para peserta.