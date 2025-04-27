Sejarah Kentang Mustofa yang Melegenda, Ternyata Berasal dari Celetukan Bung Karno

JAKARTA - Indonesia punya sajian kuliner beragam yang menggugah selera, salah satunya Kentang Mustofa. Camilan renyah yang kini sering ditemukan di meja makan ternyata punya sejarah unik dan tak banyak diketahui, termasuk kaitannya dengan Istana Kepresidenan dan Presiden Soekarno.

Kentang Mustofa bukan sekadar lauk kering yang menemani nasi anget di rumah-rumah Indonesia. Di balik kerenyahannya, tersimpan cerita sejarah dari masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Camilan ini konon merupakan salah satu lauk favorit Bung Karno yang selalu hadir di meja makan Istana Cipanas.

Suatu hari, ketika kentang itu tidak tersedia, Presiden Soekarno langsung bertanya pada juru masak Istana.

“Mana kentang, Mustofa?” Pertanyaan sederhana ini kemudian menjadi penanda lahirnya nama yang melekat erat pada sajian tersebut ‘Kentang Mustofa’.

Asal Usul Nama ‘Mustofa’

Tidak seperti yang mungkin diasumsikan sebagian orang, nama “Mustofa” dalam camilan ini bukan berasal dari istilah Timur Tengah atau unsur religius. Nama itu berasal dari sosok penting yang bekerja di balik dapur Istana, seorang koki legendaris bernama Opo Mustofa.

Opo Mustofa dikenal sebagai juru masak andal di lingkungan Istana Kepresidenan, khususnya di Istana Cipanas. Ia dikenal memiliki kreativitas tinggi dalam mengolah bahan-bahan sederhana menjadi sajian istimewa. Kentang Mustofa lahir dari ide cerdasnya untuk menyulap kentang biasa menjadi camilan yang tahan lama, kriuk, dan menggugah selera.

Seiring waktu, Kentang Mustofa tak lagi hanya milik dapur Istana. Ia mulai dikenal luas dan menjadi sajian favorit dalam berbagai kesempatan, mulai dari hajatan, pengajian, hingga jadi lauk andalan anak kos di akhir bulan.

Ciri khasnya yang garing, gurih, dan tahan lama tanpa perlu kulkas membuatnya cocok untuk konsumsi massal dan berbagai kalangan.

Bukan hanya karena rasanya, popularitas Kentang Mustofa juga didorong oleh kepraktisan dan fleksibilitasnya:

* Tahan lama, bahkan tanpa disimpan di kulkas.

* ⁠Digemari lintas usia, dari anak-anak hingga orang tua.

* ⁠Mudah dibuat dalam jumlah besar, cocok untuk acara besar.

* ⁠Sangat cocok disantap dengan nasi hangat.