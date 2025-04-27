4 Rekomendasi Tempat Makan khas Betawi di Jakarta, Cocok untuk Libur Akhir Pekan

JAKARTA - Acara Lebaran Betawi 2025 digelar meriah menuju 500 tahun kota Jakarta. Acara ini digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Sabtu-Minggu, 26-27 April 2025

Di molen Lebaran Betawi ini, Anda juga bisa menikmati kuliner khas Jakarta yang lezat Jakarta memiliki wisata kuliner yang tak ada matinya. Kota metropolitan ini juga menjadi sarang wisata kuliner yang patut dikunjungi saat akhir pekan.

Salah satunya yang populer dan jadi ikon kota Jakarta ialah kuliner Betawi. Di Jakarta, masyarakat pun bisa menemukan berbagai sajian kuliner dan rumah makan khas Betawi dengan menu yang lezat. Beberapa di antaranya bahkan cukup legendaris dan patut dikunjungi saat libur akhir pekan.

Berikut rekomendasi kuliner Betawi di Jakarta yang wajib Anda kunjungi dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (26/4/2025).

1. Gado-Gado Cemara

Pertama ada Gado-Gado Cemara. Ini merupakan salah satu kedai gado-gado yang tersohor di Ibu Kota. Gado-Gado Cemara berlokasi di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat. Warung gado-gado ini pun sudah buka sejak tahun 1947.

Gado-gado yang disajikan pun tentu dari bahan berkualitas dengan bumbu kacang yang kental dan lezat.

Tak hanya gado-gado, beberapa kuliner Betawi legendaris lainnya seperti asinan, rujak buah, sop buntut, soto babat, es cendol dan lain-lain juga dijajakan di warung ini.

Gado-Gado Cemara buka dari pukul 10.00-21.00 WIB dengan harga per porsi Rp50 ribu.

2. Gado-Gado Boplo

Selanjutnya ada Gado-Gado Boplo. Tak afdol rasanya mencicipi gado-gado legendaris bila tidak ke tempat satu ini.

Gado-Gado Boplo pertama kali didirikan oleh Ibu Juliana Hartono pada tahun 1970. Mulanya, gado-gado ini dibuat hanya dengan meja kecil dan dibuka di kawasan Pasar Boplo, Jakarta Pusat.

Rasa gado-gado di kedai legendaris ini pun tak pernah berubah. Saus kacang istimewa dari campuran kacang tanah dan kacang mede yang digunakan sekarang masih menggunakan racikan yang sama seperti yang digunakan oleh sang pendiri.

Kini, Gado-Gado Boplo memiliki banyak cabang di Jakarta seperti di kawasan Cikini, hingga Tebet, Jakarta Selatan dengan harga mulai Rp36 ribu per porsi.

3. Rumah Makan Betawi Hj. Dahlia

Kemudian ada Rumah Makan Betawi Hj. Dahlia. Restoran ini berlokasi di Jalan Raya Hankam, Ceger, Taman Mini. Seperti namanya, Rumah Makan Hj. Dahlia inu menyajikan beragam menu makanan khas Betawi seperti sop buntut, soto Betawi, ikan mas dan masih banyak lagi.

Harganya pun tak menguras kantong. Makanan di Rumah Makan Betawi Hj. Dahlia dibanderol mulai dari Rp50 ribu per orang.