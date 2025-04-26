6 Kronologi Aktor Krisna Mukti Terjerat Utang hingga Rp3 Miliar Gegara Gagal Nyaleg

Krisna Mukti, seorang aktor dan mantan anggota DPR RI, belakangan menjadi sorotan usai menghadapi masalah keuangan serius setelah gagal dalam pencalonan legislatif (nyaleg) pada Pemilu 2019.

Terbaru, Krisna Mukti mengaku memiliki utang hingga Rp2 miliar akibat biaya kampanye yang besar. Berikut adalah kronologi dan fakta terkait kasus ini, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Sabtu (26/4/2025).

1. Kronologi Krisna Mukti Terjerat Utang 2018–2019

Krisna Mukti mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan membutuhkan dana sekitar Rp15 miliar untuk kampanye.

Karena keterbatasan dana, ia meminjam uang dari berbagai sumber, termasuk mengikuti arisan dengan iuran Rp10 juta per bulan bersama 25 orang lainnya.

Ia mengaku menerima dana arisan sebesar Rp180 juta setelah dipotong mahar Rp70 juta, namun tetap berkewajiban mengembalikan Rp250 juta. ​



2. Mulai Kesulitan Bayar Cicilan Utang di 2020–2021

Pandemi COVID-19 memperburuk kondisi keuangan Krisna, sehingga ia kesulitan membayar cicilan hutangnya. Ia sempat membuat kesepakatan dengan Tessa Mariska, ketua arisan, untuk menunda pembayaran. ​



3. Dilaporkan Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Uang pada Juni 2022

Tessa Mariska melaporkan Krisna Mukti dan empat orang lainnya ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan uang arisan sebesar Rp724,6 juta. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/2702/VI/2022/SPKT/Polda Metro Jaya. ​