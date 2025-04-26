Viral Kisah Seorang Wanita Alami Kanker Nasofaring Usai Cabut Gigi

Baru-baru ini viral di media sosial kisah seorang wanita yang mengalami komplikasi serius setelah pencabutan gigi hingga didiagnosis menderita kanker nasofaring.

Kisah wanita yang mengalami kanker nasofaring karena cabut gigi tersebut turut diunggah ulang di akun Instagram @rumpi_gosip, sehingga berujung viral.

Menurut pengakuan wanita tersebut, kanker nasofaring yang dideritanya berawal dari keputusannya untuk mencabut gigi. Bahkan, ia mengaku badannya sampai habis dan gosong imbas dari kanker yang ia alami tersebut.

“Berawal dari cabut gigi yang berakhir jadi kanker nasofaring yang ganas. Badan habis, badang gosong, sudah tidak kuat dan hampir menyerah,” tulis keterangan video wanita tersebut.

Banyak netizen yang ternyata memiliki atau pernah melihat pengalaman serupa di sekitar mereka terkait bahaya mencabut gigi. Bahkan, beberapa diantaranya sampai mengorbankan nyawa.

Namun, ada juga yang menyebut, kondisi yang dialami wanita tersebut diduga karena memang ia sebelumnya memiliki sel kanker yang tidak disadari, yang mana gejalanya mirp seperti sakit gigi bungsu.

“Eh temen aku juga ada yang begitu, sekarang udah meninggal,” ujar @bun***

“Istrinya teman saya meninggal habis cabut gigi karena bilang lagi sakit gigi,” timpal @msa***

“Biasanya itu terjadi karena memang sebelumnya ada kanker yang tidak disadari, karena katanya gejalanya mirip-mirip kaya sakit gigi bungsu,” tutur @rin***

Lantas, benarkah cabut gigi bisa memicu kanker nasofaring? Berikut ulasannya, dirangkum Okezone, Sabtu (26/4/2025).

Menurut beberapa sumber, penting untuk memahami bahwa pencabutan gigi bukanlah penyebab langsung kanker nasofaring.

Sebaliknya, tindakan tersebut dapat mempercepat pertumbuhan tumor yang sebelumnya tidak terdeteksi.​