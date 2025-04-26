Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Renata Kusmanto, Istri Fachri Albar yang Jadi Sorotan Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |09:36 WIB
4 Potret Renata Kusmanto, Istri Fachri Albar yang Jadi Sorotan Netizen (Foto: Instagram)
Selebritis sekaligus model, Renata Kusmanto belakangan menjadi perhatian warganet setelah aktor Fachri Albar ditangkap akibat kasus narkoba. Seperti diketahui, Renata Kusmanto merupakan istri Fachri Albar yang terkenal dengan paras cantik dan anggunnya.

Pasca tertangkapnya sang suami, sosok Renata Kusmanto pun ramai dikhawatirkan warganet. Mereka juga menyayangkan suami Renata yang harus kembali berurusan dengan obat-obatan terlarang.

Renata Kusmanto sendiri merupakan seorang model cantik dan memesona. Kecantikannya pun bikin netizen terpukau dan dianggap memiliki aura mahal nan anggun.

Penasaran, seperti apa kecantikan Renata Kusmanto, istri Fachri Albar yang kini jadi sorotan netizen? Berikut informasinya dari Instagram, @renata711, Sabtu (26/4/2025).

1. Tetap Cantik dengan Gaya Kasual

4 Potret Renata Kusmanto, Istri Fachri Albar yang Jadi Sorotan Netizen

Renata Kusmanto selalu tampil elegan di setiap kesempatan. Siapa sangka, dengan busana kaus oblong pun Renata tetap terlihat cantik dan memukau.

Dengan gaya rambut pendeknya, Renata tetap memesona dengan posenya yang chic. Gaya kasual Renata itu juga membuat diriny terlihat simple dan awet muda.


2. Kompak dengan Suami

4 Potret Renata Kusmanto, Istri Fachri Albar yang Jadi Sorotan Netizen

Sebelum ditangkapnya Fachri Albar, Renata Kusmanto dan sang suami selalu terlihat akrab dan kompak. Keduanya kerap hadir bersama di sejumlah acara bergengsi dan terlihat mesra berdua.

Salah satunya momen saat keduanya mengenakan busana serba hitam dan kompak berpose berdua. Renata begitu menawan dengan dress hitam dan matching bersama Fachri Albar. Fachri juga merangkul pinggang Renata dengan mesra.

 

Halaman:
1 2
      
