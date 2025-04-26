Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Zodiak Ini Senang Me Time agar Hidupnya Tetap Nyaman, Kamu Termasuk?

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |08:36 WIB
6 Zodiak Ini Senang Me Time agar Hidupnya Tetap Nyaman, Kamu Termasuk?
6 Zodiak Ini Senang Me Time agar Hidupnya Tetap Nyaman, Kamu Termasuk? (Foto: Freepik)
A
A
A

Dalam kehidupan ini, ada beberapa orang yang tidak nyaman dengan kesendirian. Ada juga yang suka dengan suasana tenang atau kesendirian bahkan hal tersebut menjadi salah satu kebutuhan untuk membuat diri mereka nyaman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. 

Berikut Okezone merangkum beberapa zodiak yang paling suka menghabiskan waktu sendirian atau yang biasa kita kenal dengan sebutan “me time”, dilansir dari The Times of India, Sabtu (26/4/2025). 

1. Aquarius

Seseorang yang berzodiak aquarius ini memiliki kepribadian independent, pemikir dan unik. Nah karena kepribadiannya yang tidak ingin bergantung pada orang lain dan penuh ide ini, aquarius sangat memerlukan waktu sendiri agar ia tetap bisa mengeluarkan ide-ide menarik dan dirinya tetap nyaman. Selain itu, aquarius ini termasuk zodiac yang suka ngobrol, tapi kalau sudah kelamaan di keramaian pasti energinya cepat habis. Oleh karena itu, aquarius ini sangat suka me time atau waktu sendirian. 


2.  Capricorn

Berbeda dengan Capricorn yang biasa menggunakan waktu sendiriannya agar lebih fokus untuk mencapai tujuannya, lebih santai dan dapat mengisi energinya yang terkuras setelah bersosialisasi. Nah, Capricorn dikenal sangat pemikir, jadi waktu kesendiriannya ini mereka manfaatkan untuk memikirkan strategi mencapai tujuan mereka. 


3. Pisces

Berbeda dengan pisces dan Capricorn, karena pisces ini kepribadiannya sangat perasa atau empati banget. Jadi, pisces ini sangat menyukai waktu sendiri atau me time untuk mengisi energi dirinya sendiri setelah berempati kepada orang lain dan biasanya di waktu sendiri ini mereka mencoba untuk memahami diri mereka sendiri atau merefleksikan diri. 

 

Halaman:
1 2
      
