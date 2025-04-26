Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Ini Tidak Segan-Segan Cut Off Kamu dari Kehidupannya, Siapa Saja Mereka?

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |07:45 WIB
5 Zodiak Ini Tidak Segan-Segan Cut Off Kamu dari Kehidupannya, Siapa Saja Mereka?
5 Zodiak Ini Tidak Segan-Segan Cut Off Kamu dari Kehidupannya, Siapa Saja Mereka? (Foto: Freepik)
A
A
A

Dalam berhubungan dengan sesama manusia, pasti ada saja yang merasa tidak cocok satu sama lain, entah itu karena dikhianati atau disakiti, tidak nyambung dan tidak sejalan lagi. Ketika hal ini terjadi, beberapa orang akan memutuskan hubungan atau biasa disebut cut off dengan orang tersebut. 

Nah berikut ini rangkuman kategori zodiak yang tidak akan berpikir dua kali untuk memutus hubungan atau cut off dengan orang lain ketika sudah disakiti, dilansir dari MSN, Sabtu (26/4/2025). 

1. Scorpio

Scorpio itu dikenal dengan kesetiaannya dan sangat melindungi dirinya sendiri. Nah, kalau kamu mengkhianati kesetiannya atau bersikap keluar dari batasan atau boundaries yang sudah ia bangun, apalagi kalau bikin mereka terus terlibat dalam sebuah “drama” yang bikin mereka sangat lelah. 

Pasti mereka tidak akan berpikir dua kali untuk mengcut off kamu dari kehidupannya. Biasanya, scorpio jika ingin memutus hubungannya dengan seseorang, mereka akan observasi secara mendalam dulu orang tersebut. 


2. Aries

Aries merupakan zodiak yang berkepribadian berani, lugas, harga dirinya tinggi dan tidak suka terlibat dalam sebuah drama. Nah, jika kamu menyakiti orang yang berzodiak aries mereka akan tega untuk cut off kamu dari kehidupannya, karena mereka tidak suka dibohongi dan tak dihargai. 

Selain itu, mereka juga tidak akan menyesal sudah cut off orang tersebut dan akan move on cepat dari orang yang telah menyakitinya.


3. Sagitarius

Zodiak petualang ini sangat menyukai kebebasan dan kejujuran. Nah, kalau kamu mengekang dan berbohong dengan sagitarius, mereka ga akan segan-segan untuk mengcut off kamu dari kehidupannya, tetapi cara mereka memutus hubungan dengan seseorang sangat tenang tidak dalam keadaan berapi-api atau marah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement