5 Zodiak Ini Tidak Segan-Segan Cut Off Kamu dari Kehidupannya, Siapa Saja Mereka?

Dalam berhubungan dengan sesama manusia, pasti ada saja yang merasa tidak cocok satu sama lain, entah itu karena dikhianati atau disakiti, tidak nyambung dan tidak sejalan lagi. Ketika hal ini terjadi, beberapa orang akan memutuskan hubungan atau biasa disebut cut off dengan orang tersebut.

Nah berikut ini rangkuman kategori zodiak yang tidak akan berpikir dua kali untuk memutus hubungan atau cut off dengan orang lain ketika sudah disakiti, dilansir dari MSN, Sabtu (26/4/2025).

1. Scorpio

Scorpio itu dikenal dengan kesetiaannya dan sangat melindungi dirinya sendiri. Nah, kalau kamu mengkhianati kesetiannya atau bersikap keluar dari batasan atau boundaries yang sudah ia bangun, apalagi kalau bikin mereka terus terlibat dalam sebuah “drama” yang bikin mereka sangat lelah.

Pasti mereka tidak akan berpikir dua kali untuk mengcut off kamu dari kehidupannya. Biasanya, scorpio jika ingin memutus hubungannya dengan seseorang, mereka akan observasi secara mendalam dulu orang tersebut.



2. Aries

Aries merupakan zodiak yang berkepribadian berani, lugas, harga dirinya tinggi dan tidak suka terlibat dalam sebuah drama. Nah, jika kamu menyakiti orang yang berzodiak aries mereka akan tega untuk cut off kamu dari kehidupannya, karena mereka tidak suka dibohongi dan tak dihargai.

Selain itu, mereka juga tidak akan menyesal sudah cut off orang tersebut dan akan move on cepat dari orang yang telah menyakitinya.



3. Sagitarius

Zodiak petualang ini sangat menyukai kebebasan dan kejujuran. Nah, kalau kamu mengekang dan berbohong dengan sagitarius, mereka ga akan segan-segan untuk mengcut off kamu dari kehidupannya, tetapi cara mereka memutus hubungan dengan seseorang sangat tenang tidak dalam keadaan berapi-api atau marah.