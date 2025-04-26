Chef Richie Pratadaja Tantang Peserta Masak Cokelat Unik di Duplicate Dish Challenge MCI Season 12

JAKARTA - Peserta MasterChef Indonesia Season 12 kedatangan tamu spesial ketika menjalani Duplicate Dish Challenge pada Sabtu, (26/4/2025).

Para kontestan menghadapi tantangan Pro Chef Duplicate Dish Challenge yang dipandu oleh tamu spesial Chef Richie Pratadaja, seorang ahli chocolatier.

Dalam tantangan ini, peserta ditantang untuk mereplikasi hidangan khas Chef Richie, yaitu Chocolate Bonbons, dalam waktu 60 menit. ​

Sebelumnya, Fajar dan Bu Wiji telah memenangkan tantangan "Stop & Go Challenge" dan mendapatkan imunitas, sehingga mereka tidak perlu mengikuti tantangan duplikasi ini. ​

Peserta yang mengikuti tantangan ini adalah Manik, Zahra, Malrani, Hovit, Danny, Desy, Aqilah, dan Azwar. Mereka harus menunjukkan ketelitian dan keterampilan dalam mereplikasi Chocolate Bonbons yang kompleks.

Mereka harus berlomba-lomba mereplikasi hidangan dengan baik atau akan masuk ke babak Pressure Test.

Tantangan ini menekankan pentingnya presisi dan teknik dalam dunia pastry, terutama dalam pembuatan cokelat artisan seperti bonbons.

Kehadiran Chef Richie Pratadaja memberikan kesempatan bagi para kontestan untuk belajar langsung dari ahli di bidangnya.​

Chef Richie Pratadaja mendemonstrasikan pembuatan Chocolate Bonbons berwarna menarik.

Para kontestan kemudian ditantang untuk mereplikasi kreasi tersebut dengan presisi tinggi, mengikuti setiap langkah yang telah didemonstrasikan oleh Chef Richie. ​