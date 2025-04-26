Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Fajar dan Bu Wiji Menang Stop and Go Challenge di MasterChef Indonesia Season 12

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |18:49 WIB
Fajar dan Bu Wiji Menang Stop and Go Challenge di MasterChef Indonesia Season 12
Fajar dan Bu Wiji Menang Stop and Go Challenge di MasterChef Indonesia Season 12.
JAKARTA - Tantangan "Stop & Go Challenge" MasterChef Indonesia Season 12 yang tayanhgdi RCTI pada Sabtu (26/4/2025), ternyata dimenangkan oleh dua peserta, yakni Fajar dan Bu Wiji. 

Dalam tantangan ini, para kontestan sebelumnya diminta mengikuti instruksi juri untuk membuat "Crab and Shrimp Fritters" dalam 13 langkah. 

Setiap kali seorang peserta menyelesaikan satu langkah, mereka harus mengangkat tangan, dan juri akan memberikan aba-aba untuk berhenti atau melanjutkan. 

Jika ada peserta yang tidak mengikuti instruksi dengan tepat, mereka akan dikenai penalti berupa larangan memasak selama satu menit. Peserta yang mendapatkan tiga penalti otomatis keluar dari tantangan .​

Fajar menunjukkan konsistensi dengan menyelesaikan beberapa langkah penting, sementara Bu Wiji menampilkan teknik memasak yang rapi dan disiplin. 

