Momen Peserta MasterChef Indonesia Season 12 Ikuti Stop and Go Challenge, Begini Aturannya

JAKARTA - Pada episode MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang pada Sabtu, 26 April 2025, para kontestan menghadapi tantangan unik bernama "Stop and Go Challenge".

Tantangan ini menguji kemampuan peserta dalam mengikuti instruksi dengan ketepatan waktu dan koordinasi yang tinggi.​

Dalam tantangan ini, para kontestan harus memasak sambil mengikuti aba-aba dari para juri. Ketika seorang peserta mengangkat tangan, semua peserta lainnya harus berhenti beraktivitas.

Jika peserta yang mengangkat tangan tidak mengikuti instruksi dengan benar, mereka akan dikenai penalti berupa larangan melakukan aktivitas selama satu menit, sementara peserta lainnya dapat melanjutkan memasak.​

Sebelum memperkenalkan tantangan tersebut, Chef Juna lantas bertanya pada peserta terkait tantangan tersebut. Dari sepuluh peserta, ternyata ada satu yang sudah mengetahuinya, meski ia mengaku lupa-lupa ingat, yakni Malrani.

“Ada yang tau ini namanya tantangan apa?” tanya Chef Juna.

“Itu kaya chef Juna kayak bacain gitu loh. Terus kita ngikutin,” jawab Malrani.

“Ya namanya apa?” Chef Rudy.

“Nggak tau tapi. Kalau nggak salah kalau masaknya itu resepnya dibacain, terus stop.. stop.. go..go,” timpal Malrani.

“Jadi nama challengenya adalah stop and go,” jawab Chef Juna.

Namun, ada momen menarik dalam tantangan ini. Salah satunya, ketika beberapa peserta yakni Manik, Hovit hingga Aqilah mendapatkan penalti dari Chef Renatta dan Chef Rudy karena tidak mengikuti instruksi dengan benar.