FOOD

TOP 10 MasterChef Indonesia Season 12 Siap Menguji Ketelitian dan Kecepatan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |10:27 WIB
Di Episode Minggu ini, kita akan bertemu kembali dengan 10 besar kontestan MasterChef Indonesia Season 12 yakni Aqilah, Azwar, Desy, Danny, Fajar, Hovit, Malrani, Manik, Wiji dan Zahra, berhasil menyingkirkan 15 Kontestan lainnya.

Setelah sebelumnya dihadapi dengan berbagai rintangan dan tantangan baru, kini saatnya para juri memberikan tantangan Stop & Go yang menegangkan sekaligus menguji konsentrasi dari para kontestan. Di dalam Gallery MasterChef sudah disediakan buku resep yang besar yang akan menjadi pedoman bagi para kontestan untuk memasak. 

Para juri akan membacakan setiap step nya, kemudian secara serentak dilakukan oleh seluruh kontestan. Tantangan kali ini cukup menghibur suasana Gallery MasterChef tetapi juga menantang karena dibutuhkan ingatan yang kuat pada setiap tahapan, kecepatan dalam memasak sekaligus ketelitian agar bisa memenangkan tantangan kali ini. Lalu, siapakah yang akan menjadi pemenang ditantangan kali ini?

Tantangan selanjutnya, Gallery MasterChef kehadiran Guest Chef yang ahli di bidang pastry sekaligus sukses menjadi Chocolatier di New York yaitu Richie Pratadaja. Kali ini, Chef Richie akan mendemokan sebuah resep yang nantinya akan diduplikasi oleh kontestan, resep tersebut bernama Chocolate Bonbons. Kontestan yang menjadi pemenang ditantangan kali ini adalah yang berhasil menduplikasi sama persis dengan apa yang sudah didemokan oleh Chef Richie.

Siapakah yang akan berhasil melewati tantangan kali ini? Dan siapakah yang akhirnya harus terjerumus ke dalam Pressure Test? Tentunya episode ini akan sangat menegangkan, menarik, dan pastinya akan menghibur pemirsa di rumah karena setiap kontestan diuji konsentrasinya untuk selanjutnya bisa melangkah jauh dan menjadi The Next MasterChef.

Saksikan terus tantangan lengkapnya di MasterChef Indonesia season 12, Sabtu pukul 14.30 WIB dan Minggu pukul 15.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

Pasang STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Pastikan STB, antena, kabel, dan koneksi Anda berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan, hubungi RCTI Layanan Solusi Digital di 08569003900 atau melalui Instagram @officialRCTI.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      

