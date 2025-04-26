10 Merek Sepatu Lokal Terbaik dan Berkualitas

JAKARTA - Banyak merek sepatu lokal Indonesia dikenal memiliki kualitas bagus dan desain keren karena beberapa alasan. Banyak brand lokal memilih bahan premium seperti kulit asli, kanvas tebal, dan sol karet berkualitas.

Brand lokal mengikuti tren global sambil tetap mempertahankan sentuhan budaya Indonesia, sehingga tampil beda. Apalagi pabrik dan pengrajin lokal kini sudah menggunakan teknologi modern, sehingga hasil produksinya rapi dan tahan lama.

Sepatu lokal juga menawarkan kualitas sebanding dengan brand luar, namun dengan harga lebih bersahabat.

Berikut 10 merek sepatu lokal Indonesia yang dikenal memiliki kualitas bagus dan desain keren, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Sabtu (26/4/2025).

1. Brodo

Fokus pada sepatu pria dengan gaya kasual dan formal. Kualitas bahan dan finishing sangat diperhatikan.

Brodo adalah merek sepatu lokal asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 oleh Yukka Harlanda dan Putra Dwi Karunia.

Awalnya fokus pada sepatu kulit pria, Brodo kini telah berkembang menjadi brand gaya hidup dengan berbagai lini produk, termasuk sneakers, boots, sandal, dan sepatu anak-anak.

2. Saint Barkley

Populer di kalangan anak muda, terutama untuk model sneakers dan streetwear. Saint Barkley adalah merek sepatu lokal asal Bandung yang berdiri sejak tahun 2012.

Dikenal dengan desain streetwear yang simpel namun stylish, Saint Barkley telah menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk Presiden Joko Widodo yang membeli produknya pada acara Jakarta Sneakers Day 2018

3. Compass

Merek legendaris yang kini naik daun kembali. Dikenal dengan model klasik seperti Gazelle. Compass adalah merek sepatu lokal asal Bandung yang telah menjadi ikon dalam dunia sneakers Indonesia.

Didirikan oleh Kahar Gunawan pada tahun 1998, Compass awalnya dikenal dengan nama Gazelle Sport.

Namun, melalui rebranding pada tahun 2018 di bawah arahan Creative Director Aji Handoko Purbo, Compass berhasil mengukuhkan posisinya sebagai brand yang menggabungkan kualitas tinggi, desain vintage-modern, dan eksklusivitas yang tinggi. ​

4. Ventela

Sneakers lokal dengan harga terjangkau namun tetap nyaman dan stylish. Ventela adalah salah satu brand sepatu lokal yang populer banget di kalangan anak muda Indonesia, terutama buat kamu yang suka sneakers dengan vibe klasik. Brand ini berasal dari Bandung dan mulai dikenal luas sejak sekitar tahun 2017-an.

5. Piero

Sudah cukup lama eksis, punya banyak pilihan untuk olahraga dan kasual. Piero adalah merek sepatu lokal asal Indonesia yang telah eksis sejak tahun 1999.

Didirikan oleh Djimanto, mantan Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Piero lahir dari semangat untuk menyelamatkan industri sepatu nasional di tengah krisis moneter.

6. Wakai (Indonesia version)

Meski awalnya terinspirasi dari Jepang, versi lokal Wakai punya produksi dan distribusi di Indonesia, dengan kualitas yang tetap oke.

Wakai adalah merek sepatu lokal Indonesia yang sering disangka berasal dari Jepang karena desain dan branding-nya yang kental dengan nuansa Negeri Sakura.

Didirikan pada tahun 2012 oleh PT Metrox Global, Wakai mengusung konsep gaya hidup muda dengan sentuhan estetika Jepang yang minimalis dan modern.

7. Nah Project

Naik daun karena sempat dipakai Presiden Jokowi. Desainnya simpel dan modern. NAH Project adalah merek sepatu lokal asal Bandung yang didirikan pada tahun 2017 oleh Rizky Arief Dwi.

Merek ini dikenal karena inovasinya dalam menghadirkan sepatu berbahan rajut (knit) yang ringan dan nyaman, serta pendekatan transparansi harga kepada konsumen.