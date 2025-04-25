Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Justin Bieber Rekam Momen Diikuti Paparazi: Ini Harus Dihentikan!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |16:34 WIB
Justin Bieber Rekam Momen Diikuti Paparazi: Ini Harus Dihentikan!
Justin Bieber Rekam Momen Diikuti Paparazi. (Foto: IG Justin Bieber)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi asal Kanada, Justin Bieber belum lama ini menyentil para paparazi yang terus mengikuti dan memotret kesehariannya. Setelah peristiwa itu, pelantun ‘Sorry’ ini membagikan video saat dirinya merekam sejumlah paparazi yang terus mengikuti dan memfoto dirinya.

Momen itu diunggah suami Hailey Bieber ini di Instagram-nya, @justinbieber. Nampak Bieber baru saja keluar dari suatu tempat dan langsung dihadang sejumlah paparazi yang sudah mengikutinya.

“Ini harus dihentikan,” tulis Justin Bieber, Jumat (25/4/2025).

Saat baru keluar dari tempat tersebut, Justin Bieber langsung dihujani kamera dengan sinar flash menyala yang mengganggu pandangannya. Bapak satu anak ini terus berjalan sembari merekam aksi paparazi yang terus mengikuti dan memfoto dirinya.

Bieber yang hendak masuk mobil ini sengaja mengabadikan momen tersebut seolah sengaja ingin menunjukkan bagaimana tingkah laku paparazi pada dirinya.

“Lihat pria-pria ini,” tambah Justin Bieber sembari menyorot wajah paparazi tersebut.

Beberapa bodyguard Justin Bieber juga berusaha menghadang paparazi tersebut yang terus memgikuti dan menyorot sang musisi. Tak sedikit dari mereka merasa tidak peduli hingga terus mengejar Justin Bieber.

Sebelumnya, Justin Bieber juga sempat mengamuk di depan para paparazi beberapa waktu lalu. Bieber yang saat itu berada di sebuah restoran bersama teman-temannya kesal melihat banyak paparazi yang terang-terangan terus membuntutinya.

 

Halaman:
1 2
      
