Berita Terpopuler: Viral Seblak Disebut Makanan Tidak Sehat hingga Mahasiswa Diusir karena Belum Beli Buku Dosen

JAKARTA - Viral peringatan dari seorang pria yang videonya menjadi viral karena menyebut bahwa seblak bukanlah makanan sehat. Dalam video yang ramai diperbincangkan di media sosial, seorang pria secara tegas memperingatkan masyarakat untuk tidak sering mengonsumsi seblak.

Viral seblak makanan tidak sehat jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Jumat 25 April 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Seblak Makanan Tidak Sehat

“Sekali lagi aku katakan, seblak bukan makanan sehat,” tegas pria itu dalam video yang kini tersebar luas.

Lebih lanjut, pria tersebut menyebutkan potensi risiko kesehatan serius yang bisa timbul dari konsumsi seblak berlebihan, mulai dari radang usus, anemia berkepanjangan, meningitis, hingga penyakit autoimun yang menyerang sel darah putih.