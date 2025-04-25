Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Viral Seblak Disebut Makanan Tidak Sehat hingga Mahasiswa Diusir karena Belum Beli Buku Dosen

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |08:22 WIB
Berita Terpopuler: Viral Seblak Disebut Makanan Tidak Sehat hingga Mahasiswa Diusir karena Belum Beli Buku Dosen
Viral Seblak Disebut Makanan Tidak Sehat. (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Viral peringatan dari seorang pria yang videonya menjadi viral karena menyebut bahwa seblak bukanlah makanan sehat. Dalam video yang ramai diperbincangkan di media sosial, seorang pria secara tegas memperingatkan masyarakat untuk tidak sering mengonsumsi seblak.

Viral seblak makanan tidak sehat jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Jumat 25 April 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Seblak Makanan Tidak Sehat

“Sekali lagi aku katakan, seblak bukan makanan sehat,” tegas pria itu dalam video yang kini tersebar luas.

Lebih lanjut, pria tersebut menyebutkan potensi risiko kesehatan serius yang bisa timbul dari konsumsi seblak berlebihan, mulai dari radang usus, anemia berkepanjangan, meningitis, hingga penyakit autoimun yang menyerang sel darah putih.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/65/3179731//dessy-x3KN_large.jpg
Kisah Pilu Kak Dessy, Mahasiswa Abadi yang Skripsinya Diambil Teman hingga Alami Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179719//dilan-n6AC_large.jpg
Dilan Janiyar Ubah Image Jadi 'Lebih Hot' hingga Dihujat Netizen, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/624/3179713//viral-6vP2_large.jpg
Viral Guru SD Terciduk Makan Bareng Selingkuhan, Dilabrak Istri Sah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/612/3179707//viral-mfFe_large.jpg
Ditalak Suami yang Jadi PPPK, Melda Cerita Beli Baju Korpri dari Hasil Jualan Cabai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179598//viral-oB8i_large.jpg
Viral! Alasan Jule Selingkuh, Netizen Sebut Capek Dihamili Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179694//eks_kapolsek_yang_dihukum_etik_diduga_naik_jabatan-BKci_large.jpg
Viral! Eks Kapolsek yang Dihukum Etik Diduga Naik Jabatan, Ini Respons Propam Polri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement