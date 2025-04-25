5 Cara Mengobati Radang Amandel Tanpa Operasi

JAKARTA - Radang amandel menjadi masalah kesehatan yang mengganggu aktivitas. Rasa sakit dan tak nyaman saat menelan membuat radang amandel perlu ditangani dengan tepat.

Dilansir Mayo Clinic, amandel adalah dua bantalan jaringan berbentuk oval di bagian belakang tenggorokan. Radang pada amandel sendiri sering kali dialami oleh beberapa orang.

Tanda dan gejala radang amandel antara lain pembengkakan amandel, sakit tenggorokan, kesulitan menelan, dan nyeri tekan pada kelenjar getah bening di sisi leher.

Sebagian besar kasus radang amandel disebabkan oleh infeksi virus biasa, namun infeksi bakteri juga dapat menyebabkan radang amandel.

Sementara itu, sering kali radang amandel perlu tindakan pembedahan. Biasanya, hal itu dilakukan hanya jika radang amandel sering terjadi, tidak merespons pengobatan lain, atau menyebabkan komplikasi serius.

Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan radang amandel tanpa operasi bila kasusnya tidak begitu parah. Berikut caranya yang sudah dirangkum pada Jumat (25/4/2025).

1. Minum Air Hangat

Cara Pertama ialah meminum air hangat. Tak cuma air putih, minum cairan hangat, termasuk sup, kaldu, dan teh, dapat membantu meredakan sakit tenggorokan.

Teh herbal yang mengandung bahan-bahan seperti madu, pektin, atau gliserin dapat membantu, karena bahan-bahan ini membentuk lapisan pelindung pada selaput lendir di mulut dan tenggorokan, yang dapat meredakan iritasi.

2. Menghindari makanan keras

Bagi penderita radang amandel, makan makanan keras atau tajam bisa terasa tidak nyaman dan bahkan menyakitkan.

Makanan keras dapat menggores tenggorokan, sehingga menyebabkan iritasi dan peradangan lebih lanjut. Makanan yang harus dihindari seperti keripik, biskuit, sereal kering hingga roti panggang juga sebaiknya dihindari oleh para penderita radang amandel.

Mereka harus mencoba makan makanan yang lebih lembut yang lebih mudah ditelan atau makan sup, kaldu, atau smoothie dingin sampai gejalanya mereda.

3. Berkumur dengan air garam

Berkumur dengan air garam untuk sementara dapat meredakan nyeri atau rasa geli di bagian belakang tenggorokan. Kamu dapat membuat campuran air asin dengan menambahkan seperempat sendok teh garam ke dalam air hangat dan mengaduk larutan hingga garam larut.

Berkumur dengan air garam selama beberapa detik. Aman untuk mengulangi proses ini sesering yang diperlukan selama kamu menghindari menelan campuran tersebut.