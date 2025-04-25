Festival Hari Tari Sedunia Libatkan Seribu Penari Digelar di Jakarta, Cek Jadwalnya

JAKARTA - Hari Tari Sedunia bakal diperingati pada tanggal 29 April mendatang. Memiliki kekayaan budaya yang melimpah, Indonesia pun mempunyai beragam tarian tradisional yang patut dilestarikan para generasi muda dan ditunjukan di kancah dunia.

Menyambut Hari Tari Sedunia ini, Indonesia World Dance Festival (IWDF) 2025 hadir dan akan digelar pada Minggu, 11 Mei 2025 di GOR Bulungan, Jakarta Selatan. Tahun ini, IWDF 2025 Mengusung tema “Unite in Motion, Dance Beyond Borders”.

Acara festival yang digelar RSD Management dan Gandrung Dance Studio juga akan dibuka oleh Wakil Menteri Kebudayaan, Fadli Zon serta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.

Di sini, masyarakat bisa menikmati Festival Tari Nusantara yang menampilkan 60 grup tari dari 13 provinsi di Indonesia yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Bangka Belitung.

Selanjutnya Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Selatan. Adapula grup internasional dari Malaysia yang juga menampilkan tarian mereka di Jakarta.

Acara ini melibatkan hampir 1.000 penari, yang terdiri dari 60 grup tari, 128 peserta workshop, 16 finalis Battle Dance Fusion dan 150 penari Flash Mob Tari Betawi.

Menariknya lagi, maestro tari lengger & koreografer internasional, Rianto juga turut memeriahkan parade IWDF 2025 lewat workshop Capturing Body Connectivity yang tentunya menarik diikuti para Gen Z untuk melestarikan lagi tarian tradisional.