HOME WOMEN FOOD

5 Tips Mencegah Obesitas di Tengah Maraknya Tren Makanan Manis

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |13:34 WIB
5 Tips Mencegah Obesitas di Tengah Maraknya Tren Makanan Manis
5 Tips Mencegah Obesitas. (Foto: Freepic.diller/Freepik)
JAKARTA - Obesitas merupakan salah satu kondisi kesehatan yang perlu diperhatikan masyarakat. Akibat pola hidup tak sehat, kelebihan berat badan ini bisa terjadi hingga menyebabkan berbagai penyakit.

Di zaman sekarang, tren dessert manis dan menggugah selera makin berkembang. Masyarakat berlomba-lomba mencicipi lezatnya beragam kue hingga minuman manis yang sedang viral. Padahal, bila tidak dikontrol, hal tersebut dapat membawa dampak buruk untuk kesehatan termasuk risiko obesitas.

Melansir Mayo Clinic, Jumat (25/4/2025), obesitas adalah penyakit kompleks yang melibatkan terlalu banyak lemak tubuh. Ini adalah masalah medis yang meningkatkan risiko banyak penyakit dan masalah kesehatan lainnya termasuk penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit hati, sleep apnea dan kanker tertentu.

Untuk itu, kondisi obesitas ini tak boleh disepelekan. Sebelum terjadi, ada baiknya Anda melakukan pencegahan agar tak mengalami kelebihan berat badan berlebih hingga berisiko terjadinya komplikasi penyakit.

Berikut tips mencegah terjadinya obesitas, melansir Very Well Health, Jumat (25/4/2025).

1. Makan Lebih Banyak Buah dan Sayuran

Pertama ialah mengutamakan makan buah dan sayuran. Mengonsumsi makanan yang kaya buah-buahan dan sayur-sayuran menurunkan risiko obesitas. Buah dan sayur mengandung berbagai nutrisi bermanfaat dan berhubungan dengan rendahnya risiko diabetes dan resistensi insulin.

Buah dan sayur juga tinggi serat, yang membuat Anda merasa kenyang dengan lebih sedikit kalori dan memastikan sistem pencernaan Anda tetap teratur.

2. Hindari Makanan Olahan

Makanan olahan seperti roti putih dan banyak makanan ringan dalam kemasan, merupakan sumber kalori kosong yang cenderung bertambah dengan cepat. 

Sebuah studi pada tahun 2019 menemukan bahwa orang-orang yang ditawari pola makan olahan mengonsumsi lebih banyak kalori dan menambah berat badan mereka. Sedangkan mereka yang lebih sedikit mengonsumsi makanan olahan justru dapat menurunkan berat badan.

Buat Anda yang suka ngemil, ada beberapa alternatif pilihan cemilan yang lebih sehat seperti kacang almond, kacang mete, kenari, dan pistachio tanpa garam, buncis panggang hingga yogurt.

3. Batasi Gula dan Pemanis Buatan

Tips selanjutnya ialah membatasi gula dan pemanis buatan dalam makanan Anda. Menurut pedoman diet saat ini, sebagian besar wanita dewasa tidak boleh mengonsumsi lebih dari 24 gram gula per hari, sedangkan sebagian besar pria dewasa tidak boleh mengonsumsi lebih dari 36,8 gram.

Sumber utama gula tambahan yang harus dihindari ialah minuman manis, termasuk soda dan minuman energi, makanan seperti pai hingga kue kering.

 

Telusuri berita women lainnya
