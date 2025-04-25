Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Tips Meracik Espresso di Rumah ala Barista, Ngopi Serasa di Kafe

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |11:36 WIB
4 Tips Meracik Espresso di Rumah ala Barista, <i>Ngopi</i> Serasa di Kafe
4 Tips Meracik Espresso di Rumah ala Barista. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Bagi para pecinta kopi, espresso adalah jantung dari berbagai minuman kopi populer. Dengan rasa yang kuat dan aroma yang menggoda, espresso menjadi dasar untuk cappuccino, latte, dan berbagai kreasi kopi lainnya.

Membuat espresso di rumah bukan lagi hal yang rumit. Nah, dengan panduan lengkap ini, kamu bisa menjadi barista rumahan yang handal. Bagaimana sih caranya?

1. Biji Kopi

Kualitas biji kopi adalah kunci utama. Pilihlah biji kopi espresso yang baru dipanggang (roasted) untuk mendapatkan rasa dan aroma terbaik.

Biji kopi arabika umumnya menghasilkan rasa yang lebih lembut dan kompleks, sementara robusta memberikan rasa yang lebih kuat dan pahit. Kamu bisa mencampur keduanya sesuai selera. Perhatikan tanggal pemanggangan. Biji kopi yang terlalu lama disimpan akan kehilangan kesegarannya.

2. Tingkat Kehalusan

Kemudian, tingkat kehalusan gilingan sangat penting. Untuk espresso, gunakan gilingan yang halus. Gunakan grinder (penggiling kopi) berkualitas untuk mendapatkan gilingan yang seragam.

Bubuk Kopi

Gilingan yang tidak seragam akan menghasilkan ekstraksi yang tidak merata. Giling biji kopi sesaat sebelum digunakan untuk menjaga kesegarannya.

3. Metode Ekstraksi

Apa sih bedanya metode pembuatan kopi dengan mesin espresso dan alternatif lainnya? Mesin Espresso adalah alat terbaik untuk menghasilkan espresso berkualitas. Dengan tekanan tinggi, mesin ini mampu mengekstraksi rasa dan aroma kopi secara optimal.

Sementara, Moka Pot adalah alternatif yang lebih terjangkau. Meskipun tidak menghasilkan tekanan setinggi mesin Espresso, Moka Pot mampu menghasilkan kopi yang cukup kuat dan pekat.

Penggunaan French Press juga semakin lazim dilakukan. Meskipun umumnya digunakan untuk kopi tubruk, French Press juga bisa digunakan untuk membuat espresso ala rumahan.

Terakhir, ada Aeropress, alat yang ringkas dan mudah digunakan untuk membuat Espresso, dengan fitur plunger untuk mengekstraksi kopi.

Espresso sebaiknya dinikmati segera setelah diekstraksi. Kamu bisa menambahkan gula atau susu sesuai selera. Espresso juga bisa digunakan sebagai dasar untuk berbagai minuman kopi lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/482/3177010//jantung-vtUo_large.jpg
Apa Benar Kopi Bikin Jantung Berdebar? Cek Faktanya Yuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/298/3176759//festival_kopi-WaLp_large.JPG
Kopi Indonesia Mejeng di Panggung Dunia, Malaysia Jadi Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/298/3162111//kopi-9nb7_large.jpg
Riset: Minum Kopi Setiap Hari Bisa Tingkatkan Kesehatan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/612/3159790//mesin_kopi-LtlU_large.jpg
Segini Harga Mesin Kopi Souvenir Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/298/3158429//kopi-sfR3_large.jpg
Ingin Minum Kopi tapi Punya GERD? Coba Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/320/3156257//ri_negosiasi_tarif_impor_trump-MKDW_large.jpg
RI Nego Tarif 0 Persen Ekspor CPO, Kopi, hingga Nikel ke AS
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement