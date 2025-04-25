4 Tips Meracik Espresso di Rumah ala Barista, Ngopi Serasa di Kafe

JAKARTA - Bagi para pecinta kopi, espresso adalah jantung dari berbagai minuman kopi populer. Dengan rasa yang kuat dan aroma yang menggoda, espresso menjadi dasar untuk cappuccino, latte, dan berbagai kreasi kopi lainnya.

Membuat espresso di rumah bukan lagi hal yang rumit. Nah, dengan panduan lengkap ini, kamu bisa menjadi barista rumahan yang handal. Bagaimana sih caranya?

1. Biji Kopi

Kualitas biji kopi adalah kunci utama. Pilihlah biji kopi espresso yang baru dipanggang (roasted) untuk mendapatkan rasa dan aroma terbaik.

Biji kopi arabika umumnya menghasilkan rasa yang lebih lembut dan kompleks, sementara robusta memberikan rasa yang lebih kuat dan pahit. Kamu bisa mencampur keduanya sesuai selera. Perhatikan tanggal pemanggangan. Biji kopi yang terlalu lama disimpan akan kehilangan kesegarannya.

2. Tingkat Kehalusan

Kemudian, tingkat kehalusan gilingan sangat penting. Untuk espresso, gunakan gilingan yang halus. Gunakan grinder (penggiling kopi) berkualitas untuk mendapatkan gilingan yang seragam.

Gilingan yang tidak seragam akan menghasilkan ekstraksi yang tidak merata. Giling biji kopi sesaat sebelum digunakan untuk menjaga kesegarannya.

3. Metode Ekstraksi

Apa sih bedanya metode pembuatan kopi dengan mesin espresso dan alternatif lainnya? Mesin Espresso adalah alat terbaik untuk menghasilkan espresso berkualitas. Dengan tekanan tinggi, mesin ini mampu mengekstraksi rasa dan aroma kopi secara optimal.

Sementara, Moka Pot adalah alternatif yang lebih terjangkau. Meskipun tidak menghasilkan tekanan setinggi mesin Espresso, Moka Pot mampu menghasilkan kopi yang cukup kuat dan pekat.

Penggunaan French Press juga semakin lazim dilakukan. Meskipun umumnya digunakan untuk kopi tubruk, French Press juga bisa digunakan untuk membuat espresso ala rumahan.

Terakhir, ada Aeropress, alat yang ringkas dan mudah digunakan untuk membuat Espresso, dengan fitur plunger untuk mengekstraksi kopi.

Espresso sebaiknya dinikmati segera setelah diekstraksi. Kamu bisa menambahkan gula atau susu sesuai selera. Espresso juga bisa digunakan sebagai dasar untuk berbagai minuman kopi lainnya.