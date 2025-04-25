Advertisement
HOME WOMEN FOOD

6 Jenis Makanan yang Cocok untuk Penderita Jantung Koroner

Clarisa Adiana , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |05:54 WIB
6 Jenis Makanan yang Cocok untuk Penderita Jantung Koroner
6 Jenis Makanan yang Cocok untuk Penderita Jantung Koroner. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Jantung merupakan organ vital yang berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia karena berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh setelah mendapatkan oksigen dari paru-paru. Saat dalam kondisi sehat, jantung berdetak secara normal sehingga tubuh dapat beraktivitas seperti biasa.

Namun, seiring pertambahan usia, fungsi jantung bisa saja menurun. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah pola makan. Konsumsi makanan yang tidak tepat dapat memperburuk kesehatan jantung dan membuat kinerjanya tidak maksimal.

Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia. Data dari Kementerian Kesehatan tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 1,25 juta penduduk meninggal karena penyakit ini.

Oleh karena itu, penting bagi penderita maupun orang yang ingin mencegah penyakit jantung koroner untuk memperhatikan asupan makanan. Pola makan yang buruk bisa memicu penyempitan pembuluh darah yang menjadi cikal bakal penyakit jantung koroner.

Jenis Makanan yang Perlu Diwaspadai

Banyak makanan penyebab jantung koroner beredar luas dan sering kali tidak disadari. Bila dikonsumsi terus-menerus, makanan ini dapat membentuk plak pada pembuluh darah dan menyebabkannya menyempit seiring waktu.

Makanan yang tinggi garam, gula, dan lemak sangat perlu dibatasi. Contoh makanan yang berisiko meningkatkan penyakit jantung koroner antara lain:

* Daging merah

* ⁠Daging olahan (misalnya sosis dan nugget)

* ⁠Mentega atau margarin

* ⁠Mie instan

* ⁠Nasi putih

* ⁠Es krim

* ⁠Makanan cepat saji

* ⁠Gorengan

* ⁠Minuman beralkohol

Makanan yang Direkomendasikan untuk Jantung Koroner

Berikut enam makanan yang baik dikonsumsi bagi penderita jantung koroner, dan juga bermanfaat untuk Anda yang ingin menjaga kesehatan jantung:

1. Ikan berlemak seperti tuna dan salmon

Mengandung omega-3, yaitu lemak sehat yang membantu memperlancar sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung koroner.

 

