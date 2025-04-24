Viral Pengemudi Ini Tantang Patwal Bunyikan Sirine di Jalan Tol yang Padat

JAKARTA - Sebuah video ramai di media sosial dan menjadi viral yang memperlihatkan aksi seorang pengemudi merekam petugas patwal yang sedang melakukan pengawalan. Pengemudi tersebut meminta patwal untuk membunyikan sirine di jalan tol yang padat.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @amando4n15 yang sudah dilihat lebih dari 4 juta kali. Terlihat seorang petugas patwal menggunakan moge sedang melakukan pengawalan sebuah mobil microbus di jalan tol.

"Ga ada urgensi apa-apa kok tetot tetot, giliran di-videoin ga dinyalain tuh wkwkwk," bunyi keterangan unggahan video tersebut.

Dalam video tersebut terlihat pengemudi merekam seorang petugas patwal yang menyalakan lampu strobo dan membunyikan sirine untuk meminta jalan. Lalu, pengemudi tersebut membuka jendela dan mengarahkan kamera ke patwal tersebut.

Dalam cuplikan tersebut, patwal tersebut sedang mengawal sebuah microbus dengan pelat nomor biasa. Artinya, itu bukan kendaraan pemerintahan, sehingga dianggap tidak memiliki urgensi apa pun untuk keperluan negara.

Saat direkam, patwal tersebut tidak lagi membunyikan sirine dan hanya melaju biasa membelah kemacetan. Hal itu membuat pengemudi meminta petugas patwal tersebut untuk membunyikan sirine.

"Mana bunyiin dong bunyiin, takut bunyiin? Ayo bunyiin, yah takut. Mana ayo bunyiin, bunyiin. Ayo bunyiin, bunyiin hey. Hey, nggak berani bunyiin. Pak, ayo bunyiin. Takut bunyiin," ujar pengemudi tersebut.

Petugas patwal yang mengenakan seragam lengkap dan helm tetap tenang dan memilih untuk tidak merespons provokasi tersebut. Alih-alih membalas, petugas terlihat mengalihkan laju kendaraannya ke jalur lain untuk melanjutkan tugasnya.

Melihat cuplikan video tersebut, warganet membanjiri kolom komentar unggahan tersebut. Netizen beramai-ramai mempertanyakan urgensi orang-orang yang dikawal petugas patwal tersebut.