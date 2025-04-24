Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pengemudi Ini Tantang Patwal Bunyikan Sirine di Jalan Tol yang Padat

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |21:36 WIB
Viral Pengemudi Ini Tantang Patwal Bunyikan Sirine di Jalan Tol yang Padat
Viral Pengemudi Ini Tantang Patwal Bunyikan Sirine di Jalan Tol yang Padat, (Foto: Tiktok)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video ramai di media sosial dan menjadi viral yang memperlihatkan aksi seorang pengemudi merekam petugas patwal yang sedang melakukan pengawalan. Pengemudi tersebut meminta patwal untuk membunyikan sirine di jalan tol yang padat.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @amando4n15 yang sudah dilihat lebih dari 4 juta kali. Terlihat seorang petugas patwal menggunakan moge sedang melakukan pengawalan sebuah mobil microbus di jalan tol.

Viral Pengemudi Ini Tantang Patwal Bunyikan Sirine di Jalan Tol yang Padat
Viral Pengemudi Ini Tantang Patwal Bunyikan Sirine di Jalan Tol yang Padat

"Ga ada urgensi apa-apa kok tetot tetot, giliran di-videoin ga dinyalain tuh wkwkwk," bunyi keterangan unggahan video tersebut.

Dalam video tersebut terlihat pengemudi merekam seorang petugas patwal yang menyalakan lampu strobo dan membunyikan sirine untuk meminta jalan. Lalu, pengemudi tersebut membuka jendela dan mengarahkan kamera ke patwal tersebut.

Dalam cuplikan tersebut, patwal tersebut sedang mengawal sebuah microbus dengan pelat nomor biasa. Artinya, itu bukan kendaraan pemerintahan, sehingga dianggap tidak memiliki urgensi apa pun untuk keperluan negara.

Saat direkam, patwal tersebut tidak lagi membunyikan sirine dan hanya melaju biasa membelah kemacetan. Hal itu membuat pengemudi meminta petugas patwal tersebut untuk membunyikan sirine.

"Mana bunyiin dong bunyiin, takut bunyiin? Ayo bunyiin, yah takut. Mana ayo bunyiin, bunyiin. Ayo bunyiin, bunyiin hey. Hey, nggak berani bunyiin. Pak, ayo bunyiin. Takut bunyiin," ujar pengemudi tersebut.

Petugas patwal yang mengenakan seragam lengkap dan helm tetap tenang dan memilih untuk tidak merespons provokasi tersebut. Alih-alih membalas, petugas terlihat mengalihkan laju kendaraannya ke jalur lain untuk melanjutkan tugasnya.

Melihat cuplikan video tersebut, warganet membanjiri kolom komentar unggahan tersebut. Netizen beramai-ramai mempertanyakan urgensi orang-orang yang dikawal petugas patwal tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement