Fakta-fakta Hailey Bieber Akui Punya Dua Kista Ovarium

JAKARTA - Hailer Bieber mengumumkan kondisi kesehatannya yang saat ini sedang mengidap dua kista ovarium. Kondisi ini mengejutkan banyak orang karena masih memiliki usia yang lebih muda, sekaligus menyadarkan untuk menjaga kesehatan.

Model asal Amerika ini mengungkapkan hal tersebut melalui unggahan Instagram Stories dalam akun pribadinya. Ia mengunggah foto selfie dengan memamerkan bagian perutnya.

"Saat ini aku punya 2 kista ovarium. Kalau kamu mengalami kista ovarium, aku juga mengalaminya!," tulis Hailey dalam unggahan Instagram Stories.

Berikut fakta-fakta Hailey Bieber mengalami kista ovarium:

1. Awal Hailey umumkan idap dua kista ovarium

Hailey Beiber mengumumkan idap dua kista ovarium melalui unggahan Instagram Story-nya, pada Senin (21/4/2025). Dalam unggahan tersebut memperlihatkan foto selfie Hailey dengan menunjukkan perutnya.



2. Stadium

Hailey Bieber tidak menjelaskan stadium spesifik dari kista tersebut. Namun, ia mengatakan bahwa ia memiliki kelainan jantung bernama patent foramen ovale (PFO) tingkat lima, yang merupakan tingkat tertinggi dari kondisi tersebut.



3. Kesehatan Reproduksi

Hailey Bieber telah berbagi informasi tentang perjuangannya melawan masalah kesehatan reproduksi, termasuk kista ovarium, di media sosial.