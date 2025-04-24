6 Kartu Pokemon Termahal di Dunia, Ada yang Sampai Rp86 Miliar!

Kartu Pokémon adalah bagian dari Permainan Kartu Koleksi Pokémon (Pokémon Trading Card Game / TCG) yang didasarkan pada waralaba Pokémon.

Kartu-kartu tersebut digunakan untuk bermain secara kompetitif maupun sebagai barang koleksi. Namun, dari sekian banyak, ada beberapa kartu Pokemon termahal di dunia. Berikut di antaranya dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Kamis (24/4/2025).

1. Pikachu Illustrator

Kartu Pokemon termahal di dunia hingga saat ini adalah Pikachu Illustrator, yang pernah terjual seharga USD5.275.000 (sekira Rp86,16 miliar) dalam sebuah transaksi pribadi yang melibatkan YouTuber dan pegulat profesional Logan Paul pada Maret 2022. ​

Kartu Legendaris ini diterbitkan pada tahun 1998 sebagai hadiah untuk pemenang kontes ilustrasi yang diselenggarakan oleh majalah Jepang CoroCoro.​ Diperkirakan hanya ada 39 kartu yang pernah dicetak, dan hanya 24 di antaranya yang diketahui masih ada hingga kini. ​



2. Topsun Charizard Blue Back Card

Terjual seharga USD493.230 (sekira Rp8,05 miliar). ​Kartu ini dirilis sebelum Base Set resmi dari Pokémon TCG (yang dirilis oleh Wizards of the Coast). Topsun cards pertama kali muncul di Jepang pada tahun 1997, bahkan sebelum Pokémon TCG resmi ada.

Topsun cards memiliki dua versi: Blue Back dan Green Back. Blue Back adalah versi awal dan jauh lebih langka, membuatnya lebih diminati kolektor hardcore.



3. Pikachu Trophy 2nd Place Silver

Terjual seharga USD444.000 (sekira Rp7,25 miliar). ​Kartu ini adalah bagian dari “Pikachu Trophy Cards”, yang hanya diberikan kepada pemenang turnamen resmi Pokémon TCG di Jepang, khususnya Kejuaraan Dunia Pokémon pada akhir 1990-an dan awal 2000-an.

Untuk posisi 2nd place (perak), diperkirakan hanya ada beberapa eksemplar di dunia, kurang dari 10 salinan yang diketahui beredar.

Tidak seperti kartu reguler, kartu ini tidak pernah diproduksi untuk dijual di toko. Satu-satunya cara mendapatkannya adalah menjadi juara dalam turnamen elit.