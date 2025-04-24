Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Bantu Masyarakat dan Warga Dunia, Miss Indonesia Monica Kezia: Saya akan Angkat Isu Air Bersih di Miss World 2025

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |21:28 WIB
Bantu Masyarakat dan Warga Dunia, Miss Indonesia Monica Kezia: Saya akan Angkat Isu Air Bersih di Miss World 2025
Bantu masyarakat dan warga dunia, Monica Kezia akan angkat isu air bersih di Miss World 2025. (Foto: Annastasya/Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring akan mengangkat isu air bersih pada kontes kecantikan internasional Miss World 2025 yang akan digelar 31 Mei 2025 di Telangana, India. Jelang perhelatan tersebut, Kezia pun telah mempersiapkan segala hal sebelum keberangkatannya ke India pada 6 Mei 2025.

Utamanya, melalui proyek Beauty With A Purpose yang ia gadang untuk dipaparkan pada Miss World 2025 dengan tajuk Pipeline for the Lifeline. Proyek ini menunjukkan peran dan perhatian Miss Indonesia yang begitu besar kepada masyarakat dan warga dunia.

Isu sulitnya akses air bersih di Desa Ciseke, Tangerang, Banten itu menjadikan Monica Kezia terjun langsung bagaimana susahnya untuk mencari solusi bagaimana bisa mendapatkan air bersih untuk warga Desa Ciseke.

“Ketika saya menjadi Miss Indonesia, saya langsung tahu saya mau project ini bersinggungan dengan air. Saat saya ke sana, melihat kesusahan mereka, hati saya hancur melihat apa yang terjadi di sana,” ucap Monica Kezia dalam Konferensi Pers: Monica Kezia Sembiring Goes to 72nd Miss World Festival, di iNews Tower, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Monica Kezia bercerita bagaimana usaha dirinya selama delapan bulan terjun langsung dan survei ke wilayah tersebut. Ia menyaksikan bagaimana masyarakat kesulitan untuk bisa mendapatkan air bersih mengingat sungai yang mereka gunakan sehari-hari sudah tercemar.

 

