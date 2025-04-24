Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Liliana Tanoesoedibjo Kagumi Beauty with A Purpose Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring, Optimis Bersinar di Miss World 2025

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |19:13 WIB
Liliana Tanoesoedibjo Kagumi Beauty with A Purpose Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring, Optimis Bersinar di Miss World 2025
Liliana Tanoesoedibjo Kagumi Beauty with A Purpose Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring, Optimis Bersinar di Miss World 2025
A
A
A

Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring siap menonjolkan budaya Indonesia di ajanh Miss World 2025 yang akan digelar pada 31 Mei 2025 di Telangana, India. Monica Kezia pun akan berangkat ke India pada 6 Mei 2025 untuk proses karantina.

Dalam ajang kecantikan kelas dunia ini, Monica Kezia telah mempersiapkan banyak hal. Salah satunya proyek Beauty With a Purpose yang ia gadang untuk dipaparkan di Miss World 2025 adalah Pipeline for the Lifeline.

Liliana Tanoesoedibjo Kagumi Beauty with A Purpose Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring
Liliana Tanoesoedibjo Kagumi Beauty with A Purpose Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring

Liliana Tanoesoedibjo, Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization dan Executive Chairwoman MNC Group mengungkap kekagumannya akan proyek yang menjadi jantung Miss Indonesia ini. Monica pun memilih isu air bersih untuk ia paparkan di Miss World 2025.

“Beauty with A Purpose ini juga termasuk jantung dari Miss Indonesia ya. Kezia sendiri juga mempersiapkan dengan baik,” ungkap Liliana dan konferensi pers di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Liliana pun turut menceritakan bagaimana usaha dan totalitas Monica Kezia melakukan survey langsung ke Desa Ciseke di Tangerang, Banten yang memiliki masalah akses air bersih. 

Liliana pun menyaksikan bagaimana perjuangan dan kepedulian Monica menggagas proyeknya sekaligus menunjukan rasa kemanusiaan pada warga desa tersebut.

“Kami sangat bersedih, desanya luar biasa tapi tidak ada air. Sungai yang dipakai itu untuk mandi, buang mandi, masak dan semuanya. Waktu melihat, Miss Monica begitu hancur hatinya,” ungkap Liliana.

“Dari situ kita membuat project dan ini sangat luar biasa bagus dan kita tahu sangat luar biasa atas kerja dari project ini. Penduduk di sana juga sangat bersyukur,” tambah Liliana.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154095/miss_indonesia_2025_audrey_bianca_dengan_kegigihan_kita_bisa_dapat_yang_diimpikan-yo5b_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154090/miss_world_suchata_chuangsri_beri_selamat_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-Uodm_large.jpg
Miss World Suchata Chuangsri Beri Selamat ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154087/audrey_bianca_callista_jadi_miss_indonesia_2025_angela_tanoesoedibjo_dia_layak-R9vC_large.jpg
Audrey Bianca Callista Jadi Miss Indonesia 2025, Angela Tanoesoedibjo: Dia Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154085/liliana_tanoesoedibjo_ungkap_harapan_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-gBmP_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154071/audrey_bianca_dinobatkan_miss_indonesia_2025_liliana_tanoesoedibjo_nilai_dia_sangat_konsisten_sejak_karantina-zLhC_large.jpg
Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo: Nilai Dia Konsisten Sejak Karantina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154062/potret_dan_profil_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista_miliki_jam_terbang_tinggi_di_dunia_modeling-qjC8_large.jpg
Potret dan Profil Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista, Miliki Jam Terbang Tinggi di Dunia Modeling
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement