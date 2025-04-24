Liliana Tanoesoedibjo Kagumi Beauty with A Purpose Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring, Optimis Bersinar di Miss World 2025

Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring siap menonjolkan budaya Indonesia di ajanh Miss World 2025 yang akan digelar pada 31 Mei 2025 di Telangana, India. Monica Kezia pun akan berangkat ke India pada 6 Mei 2025 untuk proses karantina.

Dalam ajang kecantikan kelas dunia ini, Monica Kezia telah mempersiapkan banyak hal. Salah satunya proyek Beauty With a Purpose yang ia gadang untuk dipaparkan di Miss World 2025 adalah Pipeline for the Lifeline.

Liliana Tanoesoedibjo, Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization dan Executive Chairwoman MNC Group mengungkap kekagumannya akan proyek yang menjadi jantung Miss Indonesia ini. Monica pun memilih isu air bersih untuk ia paparkan di Miss World 2025.

“Beauty with A Purpose ini juga termasuk jantung dari Miss Indonesia ya. Kezia sendiri juga mempersiapkan dengan baik,” ungkap Liliana dan konferensi pers di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Liliana pun turut menceritakan bagaimana usaha dan totalitas Monica Kezia melakukan survey langsung ke Desa Ciseke di Tangerang, Banten yang memiliki masalah akses air bersih.

Liliana pun menyaksikan bagaimana perjuangan dan kepedulian Monica menggagas proyeknya sekaligus menunjukan rasa kemanusiaan pada warga desa tersebut.

“Kami sangat bersedih, desanya luar biasa tapi tidak ada air. Sungai yang dipakai itu untuk mandi, buang mandi, masak dan semuanya. Waktu melihat, Miss Monica begitu hancur hatinya,” ungkap Liliana.

“Dari situ kita membuat project dan ini sangat luar biasa bagus dan kita tahu sangat luar biasa atas kerja dari project ini. Penduduk di sana juga sangat bersyukur,” tambah Liliana.