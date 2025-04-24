Liliana Tanoesoedibjo: Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring Siap Bawa Budaya Nusantara di Miss World 2025

Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring akan melaju menjadi wakil dari Tanah Air untuk melangkah di kontes kecantikan internasional, Miss World 2025. Acara ini akan digelar pada 31 Mei 2025 di Telangana, India.

Jelang perhelatan tersebut, Kezia pun telah mempersiapkan segala hal sebelum berangkat ke India pada 6 Mei 2025 mendatang. Salah satunya proyek Beauty With a Purpose yang ia gadang untuk dipaparkan di Miss World 2025 adalah Pipeline for the Lifeline.

Liliana Tanoesoedibjo, Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization dan Executive Chairwoman MNC Group mengungkap Monica Kezia akan mempresentasikan budaya Indonesia di ajang Miss World 2025 ini. Monica akan mempersembahkan tarian tortor khas Sumatera Utara untuk diperkenalkan ke kancah global.

“Monica Kezia ini akan mempresentasikan tarian Sumatera Utara. Ada juga Beauty with A Purpose yang akan dibawakan dengan kepedulian sosialnya. Beauty with A Purpose ini juga termasuk jantung dari Miss Indonesia ya. Kezia sendiri juga mempersiapkan dengan baik,” ungkap Liliana dan konferensi pers di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Liliana pun turut bangga dengan kembalinya Miss Indonesia yang bisa kembali melenggang di Miss World 2025. Ia mengungkap momen ini sekaligus menunjukan kualitas seorang wanita Indonesia, yang tak hanya cantik tapi juga berperan penting dan berjiwa sosial tinggi.

“Miss World bukan bicara tentang kecantikan tapi juga humanity. Kita mempunya prinsipal yang sama. Perempuan yang cantik itu harus luar dalam dan ada kerja nyatanya. Apalagi kita juga melakukan ini untuk Indonesia,” ungkap Liliana.

Kanti Mirdiati ,Project Director of Miss Indonesia Organization mengatakan dirinya optimis dengan kemampuan Monica Kezia di Miss World 2025. Ia mengungkap Monica mampu menunjukan kualitas dari seorang wanita Indonesia pada dunia.