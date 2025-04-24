Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Akan Pakai Busana Nusantara di Miss World 2025, Siapa Desainernya?

Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Akan Pakai Busana Nusantara di Miss World 2025, Siapa Desainernya?

​Monica Kezia Sembiring, Miss Indonesia 2024, akan mewakili Indonesia dalam ajang Miss World 2025 yang dijadwalkan berlangsung di India pada Mei 2025 mendatang.

Sebagai bagian dari persiapannya, Monica akan mengenakan busana nusantara yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia.

Meskipun detail spesifik mengenai busana yang akan dikenakan belum diumumkan secara resmi, tradisi sebelumnya menunjukkan bahwa perwakilan Indonesia di ajang Miss World sering kali mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah, termasuk kebaya dan kain tradisional lainnya.​

Dalam ajang Miss Indonesia 2024, Monica tampil anggun dengan berbagai pilihan busana, termasuk kebaya adat Jawa saat acara wisuda dan gaun overskirt berwarna nude dengan aksen sweetheart neckline.

Gaya fashion-nya yang elegan dan modern mencerminkan kemampuannya dalam memadukan unsur tradisional dan kontemporer. ​

Untuk ajang Miss World 2025, kemungkinan besar Monica akan bekerja sama dengan desainer ternama Indonesia, seperti Anne Avantie, yang dikenal sebagai pelopor kebaya kontemporer dan telah merancang busana untuk berbagai ratu kecantikan internasional.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menampilkan keindahan dan keragaman budaya Indonesia di panggung dunia.​

Dengan mengenakan busana nusantara dan karya desainer Tanah Air, Monica tidak hanya mempromosikan budaya Indonesia, tetapi juga menunjukkan identitas dan kebanggaan nasional di ajang internasional.​

Sebagai informasi, Monica Kezia akan berangkat ke India pada 6 Mei 2025 untuk proses karantina.

Dalam ajang kecantikan kelas dunia ini, Monica Kezia telah mempersiapkan banyak hal. Salah satunya ingin menunjukkan budaya Indonesia yang kental lewat tarian tradisional.

Monica Kezia mengatakan dirinya akan membawakan tarian Tortor dari Sumatera Utara, tempatnya berasal.

Kezia pun mengaku merasa tertantang membawakan tarian tradisional ini di ajang Miss World 2025. Ia sebelumnya tak memiliki bakat menari dan totalitas menekuni tarian tersebut selama berbulan-bulan.

Kezia begitu berusaha keras menunjukan kekayaan budaya Indonesia yang melimpah, salah satunya melalui tarian tradisional yang indah dan menarik ke kancah global.

Jelang perhelatan tersebut, Kezia pun telah mempersiapkan segala hal sebelum berangkat ke India pada 6 Mei 2025 mendatang. Salah satunya proyek Beauty With a Purpose yang ia gadang untuk dipaparkan di Miss World 2025 adalah Pipeline for the Lifeline.