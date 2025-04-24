Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Pesan Liliana Tanoesoedibjo untuk Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring Jelang Miss World 2025

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |18:16 WIB
Pesan Liliana Tanoesoedibjo untuk Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring Jelang Miss World 2025
Liliana Tanoesoedibjo. (Foto: Aldhi Chandra)
JAKARTA - Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring akan melaju menjadi wakil dari Tanah Air untuk melangkah di kontes kecantikan internasional, Miss World 2025. Acara ini akan digelar pada 31 Mei 2025 di Telangana, India.

Jelang perhelatan tersebut, Kezia pun telah mempersiapkan segala hal sebelum berangkat ke India pada 6 Mei 2025 mendatang. Salah satunya proyek Beauty With a Purpose yang ia gadang untuk dipaparkan di Miss World 2025 adalah Pipeline for the Lifeline.

Liliana Tanoesoedibjo, Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization dan Executive Chairwoman MNC Group mengungkap persiapan Monica Kezia begitu matang jelang tampil di Miss World 2025.

“Kami bangga dan bersyukur karena bisa mengirimkan lagi Miss Indonesia ke ajang Miss World. Ini suatu kesempatan yang luar biasa karena memperkenalkan Indonesia ke mancanegara. Persiapan Monica Kezia sangat luar biasa dan sangat layak untuk maju ke Miss World 2025,” ungkap Liliana dalam konferensi pers di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Monica Kezia. (Foto: Aldhi)

Liliana mengungkap Monica Kezia juga akan mempresentasikan budaya Indonesia di Miss World 2025 ini lewat tarian tradisional. Proyek Beauty With A Purpose yang juga menjadi jantung Miss Indonesia ini turut ditonjolkan oleh Monica Kezia di Miss World 2025 lewat isu air bersih yang ia buat.

“Monica Kezia ini akan mempresentasikan tarian Sumatera Utara. Ada juga Beauty with A Purpose yang akan dibawakan dengan kepedulian sosialnya. Beauty With A Purpose ini juga termasuk jantung dari Miss Indonesia ya. Kezia sendiri juga mempersiapkan dengan baik,” tambahnya.

