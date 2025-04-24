Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring Siap Bawakan Tari Tortor di Miss World 2025

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |16:29 WIB
Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring Siap Bawakan Tari Tortor di Miss World 2025
Monica Kezia Sembiring. (Foto: Annastasia)
A
A
A

JAKARTA - Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring siap menonjolkan budaya Indonesia di ajang Miss World 2025 yang akan digelar pada 31 Mei 2025 di Telangana, India. Monica Kezia pun akan berangkat ke India pada 6 Mei 2025 untuk proses karantina.

Dalam ajang kecantikan kelas dunia ini, Monica Kezia telah mempersiapkan banyak hal. Salah satunya ingin menunjukkan budaya Indonesia yang kental lewat tarian tradisional. Monica Kezia mengatakan dirinya akan membawakan tarian Tortor dari Sumatera Utara, tempatnya berasal.

“Saya belajar menari Tortor sekitar 4 bulan dan on and off. Tadinya saya bukan ingin mebawakan tarian Tortor, tapi saya mau men-challange diri saya membawakan tarian ini,” ungkap Monica Kezia saat konferensi pers di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Kezia pun mengaku merasa tertantang membawakan tarian tradisional ini di ajang Miss World 2025. Ia sebelumnya tak memiliki bakat menari dan totalitas menekuni tarian tersebut selama berbulan-bulan.

Monica Kezia Sembiring

Kezia begitu berusaha keras menunjukan kekayaan budaya Indonesia yang melimpah, salah satunya melalui tarian tradisional yang indah dan menarik ke kancah global.

“Saya belum pernah menari baik itu modern dance ataupun tradisional. Dan untuk membawakan tarian Tortor dengan beat yang cukup cepat, itu membutuhkan waktu yg cukup lama untuk berlatih,” tambahnya.

Selain tarian tradisional, Monica Kezia juga akan mengenakan busana nusantara di Miss World 2025 dan beberapa pakaian dari desainer Tanah Air. Monica Kezia juga ingin menunjukkan sisi keramahan warga Indonesia kepada dunia di ajang Miss World 2025 ini.

Monnica Kezia akan melaju menjadi wakil dari Tanah Air untuk melangkah di kontes kecantikan internasional, Miss World 2025. Acara ini akan digelar pada 31 Mei 2025 di Telangana, India.

Jelang perhelatan tersebut, Kezia pun telah mempersiapkan segala hal sebelum berangkat ke India pada 6 Mei 2025 mendatang. Salah satunya proyek Beauty With a Purpose yang ia gadang untuk dipaparkan di Miss World 2025 adalah Pipeline for the Lifeline.

 

Halaman:
1 2
      
