Miss Indonesia Monica Kezia Sembiring Bakal Angkat Isu Air Bersih di Miss World 2025

JAKARTA - Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring akan melaju menjadi wakil dari Tanah Air untuk melangkah di kontes kecantikan internasional, Miss World 2025. Acara ini akan digelar pada 31 Mei 2025 di Telangana, India.

Jelang perhelatan tersebut, Kezia pun telah mempersiapkan segala hal sebelum berangkat ke India pada 6 Mei 2025 mendatang. Salah satunya proyek Beauty With a Purpose yang ia gadang untuk dipaparkan di Miss World 2025 adalah Pipeline for the Lifeline.

Proyek ini merupakan konsen Kezia mengenai isu sulitnya akses air beesih di Desa Ciseke, Tangerang, Banten. Monica Kezia pun terjun langsung melihat bagaimana susahnya mendapatkan air bersih bagi para warga Desa Ciseke.

“Ketika saya menjadi Miss Indonesia, saya langsung tahu saya mau project ini bersinggungan dengan air. Saat saya ke sana, melihat kesusahan mereka, hati saya hancur melihat apa yang terjadi di sana,” ungkap Monica Kezia dalam konferensi pers, di iNews Tower, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Monica Kezia menceritakan bagaimana usaha dirinya selama delapan bulan untuk terjun langsung dan survei ke wilayah tersebut. Ia menyaksikan bagaimana masyarakat merasa kesulitan untuk bisa mendapatkan air bersih mengingat sungai yang mereka gunakan sehari-hari sudah tercemar.

Monica Kezia pun begitu totalitas untuk bisa membawa isu ini di ajang Miss World 2025. Ia mengungkap dirinya juga ikut terjun dalam pembuatan MCK di wilayah tersebut.

“Delapan bulan saya bolak balik ke Desa Ciseke untuk survei, riset, dan saya juga ikut membantu pembangunan MCK di sana,” ujar Monica Kezia.

Melalui proyek Pipeline for the Lifeline ini, Monica Kezia berharap masyarakat Desa Ciseke bisa sangat terbantu akses untuk air bersih mereka. Ia juga berharap isu ini bisa menjadi hal yang diperhatikan masyarakat di seluruh dunia saat ia paparkan di ajang Miss World 2025.