Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Miss Indonesia Monica Kezia Sembiring Bakal Angkat Isu Air Bersih di Miss World 2025

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |15:48 WIB
Miss Indonesia Monica Kezia Sembiring Bakal Angkat Isu Air Bersih di Miss World 2025
Monica Kezia Sembiring. (Foto: Annastasia)
A
A
A

JAKARTA - Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring akan melaju menjadi wakil dari Tanah Air untuk melangkah di kontes kecantikan internasional, Miss World 2025. Acara ini akan digelar pada 31 Mei 2025 di Telangana, India.

Jelang perhelatan tersebut, Kezia pun telah mempersiapkan segala hal sebelum berangkat ke India pada 6 Mei 2025 mendatang. Salah satunya proyek Beauty With a Purpose yang ia gadang untuk dipaparkan di Miss World 2025 adalah Pipeline for the Lifeline.

Proyek ini merupakan konsen Kezia mengenai isu sulitnya akses air beesih di Desa Ciseke, Tangerang, Banten. Monica Kezia pun terjun langsung melihat bagaimana susahnya mendapatkan air bersih bagi para warga Desa Ciseke.

“Ketika saya menjadi Miss Indonesia, saya langsung tahu saya mau project ini bersinggungan dengan air. Saat saya ke sana, melihat kesusahan mereka, hati saya hancur melihat apa yang terjadi di sana,” ungkap Monica Kezia dalam konferensi pers, di iNews Tower, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Monica Kezia menceritakan bagaimana usaha dirinya selama delapan bulan untuk terjun langsung dan survei ke wilayah tersebut. Ia menyaksikan bagaimana masyarakat merasa kesulitan untuk bisa mendapatkan air bersih mengingat sungai yang mereka gunakan sehari-hari sudah tercemar.

Monica Kezia pun begitu totalitas untuk bisa membawa isu ini di ajang Miss World 2025. Ia mengungkap dirinya juga ikut terjun dalam pembuatan MCK di wilayah tersebut.

“Delapan bulan saya bolak balik ke Desa Ciseke untuk survei, riset, dan saya juga ikut membantu pembangunan MCK di sana,” ujar Monica Kezia.

Melalui proyek Pipeline for the Lifeline ini, Monica Kezia berharap masyarakat Desa Ciseke bisa sangat terbantu akses untuk air bersih mereka. Ia juga berharap isu ini bisa menjadi hal yang diperhatikan masyarakat di seluruh dunia saat ia paparkan di ajang Miss World 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/624/3179371//miss_indonesia-19pw_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Bagikan Tips Mudah Belajar Bahasa Inggris untuk Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175406//miss_indonesia-29Lr_large.jpg
Miss Indonesia Tanam Mangrove: Hijaukan Bumi, Lestarikan Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/338/3168847//ketua_dpw_perindo_dki_jakarta_effendi_syahputra-MuG0_large.jpg
Tolak Privatisasi PAM Jaya, Ketua DPW Perindo Jakarta: Jangan Jadikan Air Bersih Barang Dagangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159724//truk-sO5F_large.jpg
Krisis Air Ancam Depok karena Ulah Sumur Bor Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154095//miss_indonesia_2025_audrey_bianca_dengan_kegigihan_kita_bisa_dapat_yang_diimpikan-yo5b_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154090//miss_world_suchata_chuangsri_beri_selamat_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-Uodm_large.jpg
Miss World Suchata Chuangsri Beri Selamat ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement