Jadwal dan Harga Tiket Bukit Kayoe Putih Mojokerto

JAKARTA - Bukit Kayoe Putih di Mojokerto, Jawa Timur, adalah destinasi wisata alam yang menawarkan kombinasi keindahan panorama, edukasi dan rekreasi keluarga.​

Dari puncak bukit, pengunjung dapat menikmati panorama tiga gunung sekaligus, yakni Gunung Penanggungan, Gunung Welirang, dan Gunung Arjuno.

Pemandangan ini semakin indah saat matahari terbenam, menciptakan suasana romantis dan menenangkan.

Dengan kombinasi keindahan alam, aktivitas seru, dan edukasi yang ditawarkan, Bukit Kayoe Putih menjadi destinasi wisata yang cocok untuk semua kalangan.​

Berikut informasi terbaru mengenai jam operasional dan harga tiket masuk Bukit Kayoe Putih, destinasi wisata alam populer di Mojokerto, Jawa Timur, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (23/4/2025).

Aktivitas Seru dan Edukatif

* Petik Buah Langsung: Wisatawan dapat memetik apel, jeruk, atau stroberi langsung dari pohonnya, sambil belajar tentang cara menanam dan merawatnya .​

* Kolam Renang Anak: Tersedia kolam renang dengan kedalaman 60 cm, cocok untuk anak-anak bermain air dengan aman .​

* Spot Foto Instagramable: Berbagai spot foto menarik seperti taman bunga, rumah pohon, dan dekorasi unik tersedia untuk mengabadikan momen liburan.​

Edukasi Hutan Kayu Putih

Bukit Kayoe Putih juga berfungsi sebagai kawasan edukasi, di mana pengunjung dapat melihat langsung proses penyulingan daun kayu putih menjadi minyak kayu putih, yang telah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda.

Waktu terbaik untuk berkunjung adalah sore hari menjelang matahari terbenam, karena pengunjung dapat menikmati panorama golden sunset yang memukau. ​

Jam Operasional

* Senin–Jumat: 09.00 – 21.00 WIB

* Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional: 08.00 – 21.00 WIB​