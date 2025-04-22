Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

9 Tips Pramugari untuk Tetap Tenang saat Turbulensi di Pesawat, Nomor 2 Paling Ampuh!

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |04:36 WIB
9 Tips Pramugari untuk Tetap Tenang saat Turbulensi di Pesawat, Nomor 2 Paling Ampuh!
9 Tips Pramugari untuk Tetap Tenang saat Turbulensi di Pesawat, Nomor 2 Paling Ampuh! (Foto: Freepik)
A
A
A

Ketika kita berpergian menggunakan pesawat, kadang terjadi turbelensi atau sebuah gucangan yang terjadi selama penerbangan. Hal ini menjadi penyebab utama banyak orang yang cemas ketika berpergian menggunakan pesawat.

Nah, jika kamu termasuk orang yang cemas ataupun takut ketika mengalami turbulensi pesawat, berikut ada beberapa tips dari pramugari untuk mengatasinya.

Berikut cara untuk menghindari kecemasan ketika menghadapi turbulensi dari tips pramugari dilansir dari Huffpost, Selasa (22/4/2025):

1. Pentingnya memahami tentang Turbulensi  

Untuk mengurangi rasa takut dan cemas, kamu perlu memahami bahwa turbulensi disebabkan oleh perubahan suhu udara, badai petir, angin dan lain-lain. Selain itu, pesawat dirancang untuk tetap terbang aman saat turbulensi dan dikendalikan oleh Pilot professional yang tau cara mengatasi hal tersebut. 


2. Meditasi dan Mengatur Pernapasan 

Bermeditasi singkat dan mengatur pernapasan dapat membantu kamu untuk tenang ketika terjadi turbulensi pada pesawat. Dengan menarik napas dalam-dalam kemudian mengembuskannya secara perlahan secara berulang hal ini dapat mengurangi kecemasan dalam diri mu.
 
“Tips yang membantu saya dalam karier di udara adalah bernapas perlahan. Memperhatikan pernapasan saya dengan menarik dan mengembuskan napas perlahan telah mengubah segalanya. Ini membantu saya tetap tenang selama turbulensi dan juga menyelesaikan pekerjaan saya,” kata Doménica Jiménez, seorang pramugari Eastern Airlines yang tinggal di Ekuador, dikutip dari Huffpost.


3. Mengalihkan Perhatian

Ketika terjadi turbulensi janganlah memusatkan perhatian pada apa yang sedang terjadi karena hal itu membuat diri Anda semakin cemas dan panik. Untuk mengatasi kecemasan ketika terjadi peristiwa ini, alihkan perhatian Anda dengan membaca buku, menonton film yang ada di layar bangku pesawat dan lainnya. 

Jika kamu berpergian dengan teman atau kerabat, berbicaralah dengan mereka. Untuk menghindari pikiran negatif yang muncul selama turbulensi terjadi jangan membicarakan tentang penerbangan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/406/3138657/yakin_selimut_di_pesawat_bersih_pramugari_ini_beberkan_faktanya-iIKR_large.jpg
Yakin Selimut di Pesawat Bersih? Pramugari Ini Beberkan Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/549/3138653/pramugari_ini_ungkap_pakaian_yang_membuat_kamu_auto_dikeluarkan_dari_pesawat-WiMV_large.jpg
Pramugari Ini Ungkap Pakaian yang Membuat Kamu Auto Dikeluarkan dari Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/549/3136671/pramugari_ini_bocorkan_tips_rahasia_atasi_kembung_saat_penerbangan-RNxn_large.jpg
Pramugari Ini Bocorkan Tips Atasi Kembung Saat Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/549/3136455/pramugari_jet_blue_airways_alami_pelecehan_seksual_saat_bertugas-jY3Q_large.jpg
Pramugari Jet Blue Airways Alami Pelecehan Seksual saat Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/549/3135008/pramugari_ini_bagikan_tips_waktu_yang_tepat_merebahkan_kursi_di_pesawat-MAX8_large.jpg
Pramugari Ini Bagikan Tips Waktu yang Tepat Merebahkan Kursi di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/406/3134495/pramugari_tolak_permintaan_penumpang_disabilitas_ternyata_ini_alasannya-Zphb_large.jpg
Pramugari Tolak Permintaan Penumpang Disabilitas, Ternyata Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement