9 Tips Pramugari untuk Tetap Tenang saat Turbulensi di Pesawat, Nomor 2 Paling Ampuh! (Foto: Freepik)

Ketika kita berpergian menggunakan pesawat, kadang terjadi turbelensi atau sebuah gucangan yang terjadi selama penerbangan. Hal ini menjadi penyebab utama banyak orang yang cemas ketika berpergian menggunakan pesawat.

Nah, jika kamu termasuk orang yang cemas ataupun takut ketika mengalami turbulensi pesawat, berikut ada beberapa tips dari pramugari untuk mengatasinya.

Berikut cara untuk menghindari kecemasan ketika menghadapi turbulensi dari tips pramugari dilansir dari Huffpost, Selasa (22/4/2025):

1. Pentingnya memahami tentang Turbulensi

Untuk mengurangi rasa takut dan cemas, kamu perlu memahami bahwa turbulensi disebabkan oleh perubahan suhu udara, badai petir, angin dan lain-lain. Selain itu, pesawat dirancang untuk tetap terbang aman saat turbulensi dan dikendalikan oleh Pilot professional yang tau cara mengatasi hal tersebut.



2. Meditasi dan Mengatur Pernapasan

Bermeditasi singkat dan mengatur pernapasan dapat membantu kamu untuk tenang ketika terjadi turbulensi pada pesawat. Dengan menarik napas dalam-dalam kemudian mengembuskannya secara perlahan secara berulang hal ini dapat mengurangi kecemasan dalam diri mu.



“Tips yang membantu saya dalam karier di udara adalah bernapas perlahan. Memperhatikan pernapasan saya dengan menarik dan mengembuskan napas perlahan telah mengubah segalanya. Ini membantu saya tetap tenang selama turbulensi dan juga menyelesaikan pekerjaan saya,” kata Doménica Jiménez, seorang pramugari Eastern Airlines yang tinggal di Ekuador, dikutip dari Huffpost.



3. Mengalihkan Perhatian

Ketika terjadi turbulensi janganlah memusatkan perhatian pada apa yang sedang terjadi karena hal itu membuat diri Anda semakin cemas dan panik. Untuk mengatasi kecemasan ketika terjadi peristiwa ini, alihkan perhatian Anda dengan membaca buku, menonton film yang ada di layar bangku pesawat dan lainnya.

Jika kamu berpergian dengan teman atau kerabat, berbicaralah dengan mereka. Untuk menghindari pikiran negatif yang muncul selama turbulensi terjadi jangan membicarakan tentang penerbangan.