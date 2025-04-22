12 Daftar Peraturan Aneh di Kamboja, Salah Satunya Larangan Sewa Motor untuk Turis

Kamboja punya peraturan yang terkesan "aneh" bagi sebagian orang luar. Hal ini salah satunya lantaran adanya perbedaan budaya dan nilai tradisional di sana

Apa yang dianggap biasa di negara lain bisa jadi sangat tidak sopan atau tabu di Kamboja. Negara ini diketahui sangat menjunjung tinggi kesopanan, spiritualitas, dan penghormatan terhadap tempat suci.

Berikut adalah beberapa peraturan aneh atau tidak biasa yang berlaku di Kamboja, baik secara resmi maupun sebagai bagian dari norma sosial atau kebijakan lokal, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Selasa (22/4/2025).

1. Dilarang Memakai Pakaian Tentara

Masyarakat sipil dan wisatawan tidak diperbolehkan mengenakan pakaian militer atau yang menyerupainya. Ini dianggap sebagai pelanggaran hukum karena bisa menimbulkan kebingungan atau disangka sebagai tentara.

2. Selfie Dilarang di Beberapa Area Candi

Di situs-situs suci seperti Angkor Wat, wisatawan diimbau atau dilarang untuk mengambil selfie di area tertentu, terutama saat sedang berlangsung ritual keagamaan atau di tempat-tempat yang dianggap sakral.

3. Tidak Boleh Menyentuh Kepala Orang Lain

Ini bukan peraturan hukum, tapi aturan budaya yang sangat penting. Kepala dianggap bagian paling suci dari tubuh, jadi menyentuh kepala orang lain (termasuk anak-anak) dianggap sangat tidak sopan.

4. Dilarang Membunyikan Klakson di Area Tertentu

Di beberapa zona tertentu di Phnom Penh atau dekat situs religi, penggunaan klakson dilarang untuk menjaga ketenangan dan menghormati tempat suci.

5. Monyet Bisa "Mencuri" dan Tidak Bisa Dituntut

Di beberapa wilayah turis seperti Siem Reap, monyet liar bisa mencuri barang wisatawan, dan secara hukum, tidak ada sanksi bagi mereka yang memelihara atau tidak mengendalikan monyet liar. Jadi, korban pencurian oleh monyet tidak bisa menuntut secara hukum.

6. Menari Telanjang di Situs Sejarah = Penjara

Beberapa turis pernah ditangkap dan dipenjara karena berpose telanjang di Angkor Wat. Ini dianggap sangat menghina budaya dan spiritualitas rakyat Kamboja.

7. Larangan Baju Terbuka di Tempat Suci

Memakai baju terbuka atau pakaian yang tidak sopan di kuil atau candi bisa membuat kamu ditolak masuk. Meski bukan hukum tertulis yang keras, ini sangat ditegakkan oleh penjaga situs.

8. Dilarang Menyewa atau Mengendarai Moped/Motor untuk Turis di Phnom Penh

Di ibu kota Kamboja, turis tidak diperbolehkan menyewa atau mengendarai moped/motor sendiri, berbeda dengan kota-kota lain seperti Siem Reap. Alasannya adalah karena tingginya angka kecelakaan yang melibatkan turis asing.