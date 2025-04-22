Kamboja punya peraturan yang terkesan "aneh" bagi sebagian orang luar. Hal ini salah satunya lantaran adanya perbedaan budaya dan nilai tradisional di sana
Apa yang dianggap biasa di negara lain bisa jadi sangat tidak sopan atau tabu di Kamboja. Negara ini diketahui sangat menjunjung tinggi kesopanan, spiritualitas, dan penghormatan terhadap tempat suci.
Berikut adalah beberapa peraturan aneh atau tidak biasa yang berlaku di Kamboja, baik secara resmi maupun sebagai bagian dari norma sosial atau kebijakan lokal, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Selasa (22/4/2025).
Masyarakat sipil dan wisatawan tidak diperbolehkan mengenakan pakaian militer atau yang menyerupainya. Ini dianggap sebagai pelanggaran hukum karena bisa menimbulkan kebingungan atau disangka sebagai tentara.
Di situs-situs suci seperti Angkor Wat, wisatawan diimbau atau dilarang untuk mengambil selfie di area tertentu, terutama saat sedang berlangsung ritual keagamaan atau di tempat-tempat yang dianggap sakral.
Ini bukan peraturan hukum, tapi aturan budaya yang sangat penting. Kepala dianggap bagian paling suci dari tubuh, jadi menyentuh kepala orang lain (termasuk anak-anak) dianggap sangat tidak sopan.
Di beberapa zona tertentu di Phnom Penh atau dekat situs religi, penggunaan klakson dilarang untuk menjaga ketenangan dan menghormati tempat suci.
Di beberapa wilayah turis seperti Siem Reap, monyet liar bisa mencuri barang wisatawan, dan secara hukum, tidak ada sanksi bagi mereka yang memelihara atau tidak mengendalikan monyet liar. Jadi, korban pencurian oleh monyet tidak bisa menuntut secara hukum.
Beberapa turis pernah ditangkap dan dipenjara karena berpose telanjang di Angkor Wat. Ini dianggap sangat menghina budaya dan spiritualitas rakyat Kamboja.
Memakai baju terbuka atau pakaian yang tidak sopan di kuil atau candi bisa membuat kamu ditolak masuk. Meski bukan hukum tertulis yang keras, ini sangat ditegakkan oleh penjaga situs.
Di ibu kota Kamboja, turis tidak diperbolehkan menyewa atau mengendarai moped/motor sendiri, berbeda dengan kota-kota lain seperti Siem Reap. Alasannya adalah karena tingginya angka kecelakaan yang melibatkan turis asing.