HOME WOMEN TRAVEL

Taiwan Perkenalkan Ayam Goreng Khas Bersertifikasi Halal di Tiga Kota Indonesia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |19:45 WIB
Taiwan Perkenalkan Ayam Goreng Khas Bersertifikasi Halal di Tiga Kota Indonesia
Taiwan Perkenalkan Ayam Goreng Khas Bersertifikasi Halal di Tiga Kota Indonesia
A
A
A

Taiwan secara gencar memperkenalkan pariwisata hingga kuliner kepada warga Indonesia. Kali ini, tiga kota di Indonesia menjadi pasar untuk memperkenalkan sejumlah keunggulannya.

Tiga kota tersebut yakni Jakarta, Surabaya, dan Medan. Mengusung tema “Datang ke Taiwan untuk Minum Segelas”, kegiatan ini untuk pertama kalinya menyajikan rangkaian lengkap kuliner klasik Taiwan, seperti bubble tea yang terkenal di dunia dan ayam goreng khas Taiwan yang telah bersertifikasi ramah Muslim.

Kegiatan ini juga menghadirkan pertunjukan sirkus seru yang memadukan unsur kuliner khas Taiwan, DIY kantong teh celup kreatif, DIY bros ubin bunga, serta stiker IG dinamis bertema Taiwan, untuk mendorong interaksi sosial yang lebih kreatif dan memberikan pengalaman baru yang berbeda bagi pengusaha lokal tentang pesona Taiwan.

Trust Lin, Deputy Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) in Indonesia, berharap promosi yang menarik ini dapat meningkatkan interaksi antara pelaku industri pariwisata kedua negara dan mendorong pengembangan produk wisata Taiwan yang beragam demi meraih pencapaian baru dalam kunjungan wisatawan Indonesia ke Taiwan.

Administrasi Pariwisata telah mendirikan Kantor Pariwisata Taiwan di Jakarta pada Februari 2024, guna untuk semakin dekat dalam mendampingi pelaku industri perjalanan di Indonesia dalam mengemas produk wisata Taiwan dan mengadakan seminar tematik guna meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk berkunjung ke Taiwan.

Pada tahun 2024, jumlah wisatawan asal Indonesia yang berkunjung ke Taiwan meningkat menjadi lebih dari 224.000 orang, naik 11,14% dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan ketertarikan yang semakin meningkat dari pasar Indonesia terhadap pariwisata Taiwan. Kegiatan tahun ini akan menyelenggarakan masing-masing satu konferensi B2B di Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Administrasi Pariwisata akan memperkenalkan berbagai sumber daya pariwisata terkini Taiwan, kebijakan visa dan insentif khusus, serta menjelaskan lingkungan pariwisata yang ramah Muslim. Setiap acara ditargetkan mengundang lebih dari 100 pelaku industri pariwisata setempat untuk meningkatkan pertukaran dan kerja sama pariwisata antara Taiwan dan Indonesia, khususnya untuk menarik wisatawan Muslim agar berkunjung ke Taiwan.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
