HOME WOMEN TRAVEL

Pengunjung TMII Capai 100 Ribu Selama Long Weekend, Pesta Rayat Nusantara Jadi Daya Tarik

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |19:25 WIB
Pengunjung TMII Capai 100 Ribu Selama <i>Long Weekend</i>, Pesta Rayat Nusantara Jadi Daya Tarik
Pesta Rayat Nusantara di TMII. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA Taman Mini Indonesia Indah (TMII) berhasil menarik 100 ribu pengunjung selama long weekend pada 18-20 April 2025. Pada tanggal tersebut digelar Pesta Rakyat Nusantara dalam rangka memperingati 50 Tahun perjalanan TMII dengan tajuk “Bersama Menjelajah Cerita Baru”.

Salah satu rangkaian acara Pesta Rakyat Nusantara yaitu Panggung Musik Nusantara yang menghadirkan yang menghadirkan sederet artis papan atas.

Acara makin spesial karena dibuka tarian yang dibawakan oleh 500 anak dari 30 sanggar dan anjungan, dari Sabang hingga Merauke. Acara ini menegaskan kehadiran TMII tak hanya sebagai destinasi pariwisata, akan tetapi juga sebagai representasi dari keberagaman budaya Indonesia yang dibalut dengan kekuatan Bhinneka Tunggal Ika.

Pesta Rayat Nusantara

Berbagai kegiatan diselenggarakan dalam satu rangkaian acara yang seru bertajuk Pesta Rakyat Nusantara 50 Tahun TMII “Bersama Menjelajah Cerita Baru”. Rangkaian acara akan diselenggarakan pada 18-27 April 2025.

Acara Pesta Budaya Nusantara menyajikan gelaran 50 atraksi budaya, kirab budaya nusantara, wayang orang Bharata, wayang kulit dan pertunjukan budaya seluruh Indonesia, seperti lompat batu hingga Reog Ponorogo. Termasuk Lokakarya Kreasi Nusantara, membatik, juga melukis topeng kayu.

“Harapannya semakin banyak warga masyarakat yang datang ke Taman Mini. Sesuai tema tahun ini Pesta Rakyat Nusantara,” kata Direktur Utama TMII, Intan Ayu Kartika, dikutip Selasa (22/4/2025).

Sementara itu, Direktur Utama InJourney Destination Management, Febrina Intan berharap TMII tidak hanya sekadar sebagai tempat wisata, akan tetapi juga wahana untuk pembelajaran tentang budaya Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
