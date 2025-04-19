Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Rekomendasi Tempat Wisata Murah Meriah di Jakarta, Cocok untuk Libur Panjang

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |15:54 WIB
4 Rekomendasi Tempat Wisata Murah Meriah di Jakarta, Cocok untuk Libur Panjang
4 Rekomendasi Tempat Wisata Murah Meriah di Jakarta, Cocok untuk Libur Panjang. (Foto: Dok Rohmat Helos)
A
A
A

Long weekend tengah dinikmati masyarakat jelang hari Paskah. Di momen libur panjang ini, tak ada salahnya menghabiskan waktu bersama keluarga menikmati destinasi wisata yang seru dan murah meriah.

Di Jakarta sendiri, ada banyak pilihan tempat wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan waktu long weekend. Tempat-tempat ini cukup strategis bahkan Anda juga bisa menikmatinya bersama anak-anak.

Penasaran, tempat apa saja yang bisa Anda kunjungi untuk libur long weekend  di Jakarta yang murah meriah? Yuk simak informasinya, dirangkum Sabtu (19/4/2025).

1. Taman Tebet Eco Park

Selanjutnya ada Taman Tebet Eco Park. Taman kota yang berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan ini bisa jadi pilihan Anda untuk liburan murah meriah bareng keluarga.

Taman tersebut cukup asri dengan banyak area track jogging yang nyaman. Anda bisa sembari olahraga di taman tersebut dan nenikmati suasananya. Tak jarang, ada pula beberapa pedagang yang meramaikan taman kota tersebut.


2. Monas

Kemudian ada Monumen Nasional atau Monas di Jakarta Pusat. Destinasi liburan di akhir pekan ini juga cukup murah meriah dan berkesan.

Monas cocok menjadi pilihan destinasi wisata untuk liburan akhir pekan dan mengajak buah hari tercinta. Ada wisata edukasi yang bisa membantu menambah wawasan anak. Ada pula jajanan khas Jakarta hingga delman yang bisa Anda nikmati bersama keluarga.

Budget liburan di Monas ini pun sangat terjangkau. Untuk harga tiket masuk kawasan Monas gratis, namun jika kamu ingin menikmati suasana dalam Monas, harga tiketnya dibanderol Rp40.000. 

 

