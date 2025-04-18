Marshanda baru-baru ini mencuri perhatian publik dengan penampilan terbarunya yang berani dan segar. Marshansa tampil dengan rambut panjang bergelombang berwarna hijau emerald yang mencolok.
Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @marshanda99, Jumat (18/4/2025).
Penampilan Marshanda dengan rambut barunya yang berwarna hijau terang tersebut sukses memberikan kesan edgy dan unik pada penampilannya.
Dalam beberapa unggahan di Instagram, Marshanda memadukan rambut hijaunya dengan lensa kontak berwarna senada, menciptakan tampilan yang harmonis dan memikat.
Marshanda juga memilih riasan wajah natural dengan perona pipi merah muda dan lipstik yang serasi, menonjolkan kecantikan alaminya.