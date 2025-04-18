Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Terbaru Marshanda dengan Rambut Warna Hijau Emerald, Disebut Mirip Karakter Sailor Neptunus

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |19:36 WIB
Marshanda baru-baru ini mencuri perhatian publik dengan penampilan terbarunya yang berani dan segar. Marshansa tampil dengan rambut panjang bergelombang berwarna hijau emerald yang mencolok. 

Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @marshanda99, Jumat (18/4/2025).

1. Unik dan edgy

Penampilan Marshanda dengan rambut barunya yang berwarna hijau terang tersebut sukses memberikan kesan edgy dan unik pada penampilannya. ​


2. Senada dengan warna softlense

Dalam beberapa unggahan di Instagram, Marshanda memadukan rambut hijaunya dengan lensa kontak berwarna senada, menciptakan tampilan yang harmonis dan memikat. 

3. Serasi dengan makeup

Marshanda juga memilih riasan wajah natural dengan perona pipi merah muda dan lipstik yang serasi, menonjolkan kecantikan alaminya. ​

 

