HOME WOMEN LIFE

5 Fakta Nathalie Holscher Kena Tegur Bupati Sidrap Gegara Disawer Rp150 Juta Usai Nge-DJ

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |17:36 WIB
Nathalie Holscher belakangan menjadi sorotan usai tampil sebagai DJ di Sidrap, Sulawesi Selatan, dan berujung viral karena mendapatkan saweran dari penonton hingga berdus-dus. 

Akibat aksi itu, Nathalie Holscher justru mendapatkan teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap). 

Berikut kronologinya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Jumat (18/4/2025).

1. Awal mula viral

Penampilan Nathalie Holscher di Sidrap Nathalie Holscher tampil sebagai DJ dalam sebuah acara di Sidrap, Sulawesi Selatan. 

Dalam penampilannya, ia menerima saweran uang dalam jumlah besar dari para penonton. Momen tersebut diabadikan dan dibagikan oleh Nathalie di media sosialnya, memperlihatkan dirinya berpose di atas tumpukan uang saweran.


 

2. Disawer Rp150 juta

Seperti diketahui, Nathalie Holscher terus aktif di dunia hiburan sebagai DJ, tampil di berbagai acara dan klub malam, serta membagikan aktivitasnya melalui media sosial. 

Salah satu yang terbaru dan belakangan viral adalah saat dia tampil di klub malam di Sidrap, Sulawesi Selatan, di mana ia menerima saweran sebesar Rp150 juta. 

 

