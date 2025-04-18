Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Fakta dan Kronologi Kasus Viral Dugaan Eksploitasi Terhadap Mantan Pemain Sirkus OCI

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |16:19 WIB
5 Fakta dan Kronologi Kasus Viral Dugaan Eksploitasi Terhadap Mantan Pemain Sirkus OCI
Dugaan pelanggaran HAM terhadap mantan pemain sirkus. (Foto: Dok MNC TV)
A
A
A

Kasus dugaan eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah tampil di Taman Safari Indonesia (TSI) tengah menjadi sorotan publik. 

Berikut adalah fakta-fakta utama terkait kasus ini, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Jumat (18/4/2025).

1. Kronologi Kasus

Sejumlah mantan pemain sirkus OCI, termasuk Ida, Butet, dan Vivi, mengungkapkan pengalaman pahit selama puluhan tahun bekerja di OCI. 

Mereka mengaku mengalami kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi, seperti dirantai, disetrum, dan dipisahkan dari anak-anak mereka. ​

Misalnya, Idayang, yang bergabung dengan Oriental Circus Indonesia sejak usia lima tahun pada 1976, menceritakan bahwa dirinya dibawa ke salah satu tempat wisata di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, untuk dilatih sebagai pemain sirkus. 

Idayang mengaku mengalami penyiksaan ketika salah melakukan gerakan dalam latihan. 

Pada 1989, ia mengalami kecelakaan saat melakukan pertunjukan akrobatik dan jatuh, yang mengakibatkan patah tulang belakang.

2. Penampilan di Taman Safari Indonesia

Oriental Circus Indonesia pernah bekerja sama dengan Taman Safari Indonesia, mengisi berbagai pertunjukan hiburan sirkus.

Mantan pemain menyebutkan bahwa mereka pernah tampil di lokasi milik TSI, terutama di area pertunjukan.

3. Tuntutan Hukum dan Somasi

Pada Oktober 2024, enam mantan pemain sirkus OCI melayangkan somasi kepada TSI, menuntut ganti rugi total sebesar Rp 3,1 miliar. 

Tuntutan ini mencakup kompensasi atas kerugian fisik dan pelanggaran hak yang mereka alami. ​

4. Tanggapan Taman Safari Indonesia

TSI membantah tuduhan sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung. TSI menyatakan bahwa mereka dan OCI adalah dua entitas bisnis yang berbeda, meskipun memiliki latar belakang keluarga yang sama. 

TSI menegaskan bahwa para mantan pemain sirkus tersebut tidak pernah terdaftar sebagai karyawan TSI. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/65/3178032//calista-t1P3_large.jpg
Ini Profil dan Isi Chat Calista Amore Manurung, Calon Dokter dari FK Unud yang Diduga Bully Timothy Anugerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/25/3178011//viral-vgUR_large.jpg
Viral! Powerbank Meledak di Dalam Pesawat, Api Membara Bikin Penumpang Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/65/3177898//viral-pAUB_large.jpg
Viral! Tampang Mahasiswa yang Bully Kematian Timothy, Langsung Minta Maaf di Medsos!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/612/3177879//viral-2KnR_large.jpg
Viral! Sopir Truk Penuhi Mobil dengan Es Batu Gegara Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177783//pengemudi_pajero_yang_gunakan_pelat_palsu-PfWn_large.jpg
Pengemudi Pajero yang Gunakan Pelat Palsu dan Sirine Ditangkap Polisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/612/3177687//viral-TO2R_large.jpg
Viral Mahasiswa Timothy Anugerah Meninggal karena Dibully, Pesan di Grup WhatsApp Terbongkar!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement